"Lápiz Conciente" y "Mozart la Para" no son los únicos; las tiraderas, una estrategia rentable en la música urbana

Pero no es el único, en el género urbano de Puerto Rico, se le conoce como tiraera, y puede tener ritmos tanto de rap, como de reggaeton. Algunas rivalidades que se lanzaron estas tiraeras son: Daddy Yankee vs. Don Omar, Cosculluela vs. Ñengo Flow, Arcángel vs. Polaco, Cosculluela vs. Tempo, Tempo vs. Lito y Polaco,Almighty vs. Carbon Fiber Music, Kendo Kaponi vs. Farruko, Residente vs. Tempo, entre otras.

“Sea cual sea el resultado de la contienda tratando de ser lo más objetivo posible, siempre habrá espacio para lo subjetivo mientras exista la fidelidad de los fanáticos de cada uno. Por mi parte, mi total respeto y cariño para ambos porque de ambos he recibido actos de compañerismo sin egoísmo, he intercambiado ideas, conocimiento y he compartido música. Les agradezco por hacer estos días de cuarentena menos aburridos. Gracias por el entretenimiento y mucho éxito en sus proyectos. El movimiento urbano de RD está arriba”, expresó el artista.

Ellos reseñan que este juego funciona. Algunas de las pistas más populares, como "It's Everyday Bro" de Jake Paul, "The Fall of Jake Paul" de Logan Paul y "It’s Everynight Sis" de RiceGum, tienen más de 150 millones de visitas. Haga los cálculos y sabrá por qué la tendencia llegó para quedarse.

"Es imposible decir con certeza cuánto gana alguien como Jake Paul con cada video. Sin embargo, como uno de los creadores más populares de YouTube, podemos asumir con seguridad que gana aproximadamente $ 10 por cada mil vistas, o $ 10 de CPM. La canción de Paul, "It’s Everyday Bro", acumuló más de 200 millones de visitas, lo que le valió alrededor de 2 millones de dólares. Esto se suma a su vlogueo diario, la mercancía anunciada en el video, y vendida a través de su sitio web, y la posibilidad de crear un catálogo de canciones con las que luego puede hacer giras por todo el país", reseña el artículo.

Las pistas de Diss son un negocio lucrativo y crean prestigio en la industria para los populares YouTubers (RiceGum y Alissa Violet obtuvieron el platino con "It’s Everynight Sis"). Sin embargo, eso no es lo que mantiene a la gente alerta, esperando a que caiga la siguiente pista. Al igual que el apogeo de las pistas del rap, se trata de ser parte de una cultura y comprender su tradición.

"Los diss, la mayoría de las veces, se inician, se producen o son producto de los beef, rivalidades y disputas entre dos o más artistas de rap (como por ejemplo 2Pac y Notorious B.I.G., Eazy E y Dr. Dre, Jay-Z y Nas. Uno de los ejemplos de este particular tipo de canción es Hit 'Em Up de 2pac o "The Bridge is Over" de Boogie Down Productions o "MIC Drop" de BTS)" . (Wikipedia)

En algunos casos, las diss pueden ser utilizadas con el mismo propósito, pero parodiando otra canción del "atacado". Un ejemplo de esto es "Pissin' On Em" de Lil' Kim, que parodia el éxito de Nicki Minaj "Did It On Em".

Contrario a lo que se piensa, en este tipo de estrategias no hay un ganador y un perdedor, los números finalmente hablan por sí solo. Ganan los artistas, gana el movimiento urbano y ganan los fanáticos.