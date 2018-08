Lápiz Consciente: “La gente se identifica conmigo porque soy real”

SANTO DOMINGO. Avelino Junior Figueroa Rodríguez, Lápiz Conciente, visitó la redacción de Diario Libre y durante una hora estuvo interactuando con seguidores en redes sociales de este medio. El artista habló de su nuevo disco “Cicatrices” álbum que describe como profundo, pero en el que también busca complacer el gusto de sus seguidores, aquellos que buscan diversidad en su propuesta.

“Traté con este álbum de complacer a cada uno de mis seguidores. Cada vez que sacaba un álbum se quedaba inconforme una parte de mi séquito. Me decían bajaste muy romántico y cuando hacía uno de calle, decían y nosotros los que nos gusta la música romántica o los del rap de propuesta”.

Lápiz dice que este álbum marcará un antes y un después en la música urbana, y que lo diseñó con el fin y de obtener una segunda nominación a los Latin Grammy, sin embargo, afirma que también hay temas para la gente que le gusta la música chatarra. “Hay diferentes tipos de persona, y pienso que tú eres lo que escuchas. Yo no me debo solamente a lo que a mí me gusta, también me debo al público. Soy 50% mis ideales, pero hay otro 50% que es el negocio”.

En esas declaraciones coincide con otros exponentes urbanos que afirman que deben seguir haciendo música con contenidos denigrante y subido de tono porque es lo que pide la “calle”.

Aclara: “Hay canciones que no tienen que ver nada conmigo, pero si el pueblo quiere lucha... para eso es que se hicieron todos esos dembow. Canciones que sí tienen que ver conmigo son ‘Caminemos’ con Nacho o ‘Bailando te olvidé’ con Leslie Grace, esa es mi línea, pero yo me adapto a diferentes líneas de pensamiento. Yo soy lo que tú quiera”.

Afirmó que sus fans son los más reales y los ha conseguido sin marketing. “Mis seguidores son reales. Lo que poca gente tiene. Me siguen porque me mantengo real, sin venderme. Manteniéndome lejos de cualquier tipo de acto indecoroso. Sin comprar seguidores”.