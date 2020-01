Félix D’Oleo: “Las Cosas del loco es un testimonio de sus cosas y mi admiración a Anthony Ríos”

El cantautor Félix D’Oleo trabaja en lo que será la presentación de un concierto en el que incluirá el álbum tributo a su colega y amigo, el fenecido cantautor Anthony Ríos. Quizás algunos puedan ver la publicación de ese disco el pasado año como un oportunismo luego del fallecimiento de su amigo, pero resulta que ese trabajo lo comenzó con mucha antelación.

Así lo explicó el artista en una entrevista concedida a Diario Libre en la que abordó diversos temas de su carrera, así como sus aspiraciones sociales.

—Hacer un homenaje a Anthony Ríos habla de tu admiración a un artista que dejó un gran legado. ¿Cómo comenzó todo?

Yo tenía casi dos años trabajando ese proyecto con una discrecionalidad espantosa. Tanto que el propio Anthony Ríos me preguntaba frecuente que era lo que estaba inventando, porque trataba siempre de ver sus preferencias en las canciones, las que marcaban más en lo que había sido su trayectoria, tanto escritas por él como aquellas que fueron popularizadas por otros. En ese ir y venir trabajó un tiempo conmigo en bar Kaviar, lo que evidente nos puso más cerca, esa fue una parte importante de nosotros porque ayudó al posicionamiento del negocio. El tiempo fue pasando y cuando me disponía a presentarlo llegó la triste noticia de su muerte, algo que no esperábamos. Y eso lo dijo porque más allá de la admiración, asumí muchas cosas de él. Yo como que asumí parte de su discurso y me embarqué en hacer ese disco.

—Háblenos de la elección de los temas, tomando en cuenta que el artista fue un compositor prolífico

Ahí están “Las Cosas del loco”, un testimonio de sus cosas y de mi admiración y experiencia tan maravillosa que vivimos durante dos años. Ahí lo conocí más y fui testigo de cómo se entregaba a lo que hacía. En este disco yo estoy apostando a que la gente quizás no me siga con la vehemencia que le daban a él, pero que sepan que hay una persona que puede cantarle sus canciones, no sabemos si con la misma pasión que él lo hacía, pero que están ahí. Este disco lo sacamos en septiembre y hemos tenido una excelente respuesta por parte del público que nos ha hecho saber que lo escuchó.

—Más allá de la publicación en las plataformas digitales de “Las Cosas del loco”, ¿cuándo se propone hacer realidad en el escenario este concierto?

Ese será un concierto extenso. Aunque el disco que publicamos solo tiene once temas, grabamos otras que vendrán en una segunda etapa.

Del concierto te digo que ya estamos avanzando una temporada, sin embargo, y por respeto a mi público, a quienes han seguido mi trayectoria tendré que darle una ñapa de D’Oleo porque no me lo van a perdonar. “Se fue”, “Me falta todo”, “Los amantes”, “Como soy”, “Evidencia”, estarán en esa ruta bohemia también. Son canciones icónicas que se enlazarán con las de Anthony Ríos=, para con ellos hacer una o varias noches memorables. En eso estamos para los próximos meses.

—Su exitoso repertorio lo coloca en un círculo exclusivo de artistas que no necesitan grabar temas con frecuencia. ¿Qué se siente poder tener a un público fiel?

Yo le tengo mucho respeto y valoro muchísimo a los artistas que viven haciendo y sacando canciones, pero yo entiendo que no soy una factoría. El arte no puede ser masificado, el arte es espontáneo. Si hay espontaneidad y llega la musa desnuda, vestida o como llegue y te inspira, hazlo, pero eso de fabricar canciones no estoy con eso. Incluso hace unas semanas que le bajé la marcha a las redes sociales porque veo que hay una angustia de la gente por exhibirse, mostrar cosas que se adquieren y esa paranoia que hay alrededor de eso... yo no quiero estar en eso y prefiero bajarle el perfil. Hay artistas de redes, pero gracias a Dios llegamos antes de eso y si podemos caminar con cierta libertad y tener una comunicación de siempre con nuestra gente, lo celebramos...”.