$!Las extranjeras, estrellas de la danza del vientre por represión a egipcias

Doble rasero

Lurdiana, convertida en estrella en las redes sociales, tardó en comprender la ambivalencia con la que los egipcios tratan a su oficio.

Su arte es apreciado pero, muy a menudo, no la consideran “una profesional”, explica la treintañera. “Creen que no he tenido una buena educación y que lo único que hago es enseñar mi cuerpo para ganar dinero”.

Sin embargo, la danza del vientre estuvo muy bien considerada a principios del siglo XX.