$!Las graves acusaciones de Miss México contra directora de concurso

La modelo Sofía Aragón, Miss México 2019 y finalista de Miss Universo, sorprendió con una serie de acusaciones en redes sociales en contra de la directora del concurso de belleza de su país, Lupita Jones, asegurando que nunca recibió su apoyo y, que sufrió abusos psicológicos y físicas.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, dijo la modelo.