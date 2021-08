Las imágenes más emotivas del último adiós de Johnny Ventura

Sin dudas, escuchar la orquesta del artista sin ser dirigida por él fue uno de los momentos más emotivos del merecido homenaje, que, por la situación del coronavirus no contó con un público masivo.

“Johnny ya era un grande cuando yo iniciaba y siempre me trató de forma afable”, señaló Santa Rosa, asegurando que no podía quedarse sin venir a la República Dominicana para despedir a ese gran artista.

Allí expresó sus condolencias a los familiares de Ventura, al tiempo que indicó que “no estábamos preparados para que Johnny se fuera, anímicamente no lo estábamos. Esa muerte súbita nos tomó a todos de sorpresa. Estos han sido días de luto y de dolor de todo el pueblo dominicano”.

Varios comunicadores también expresaron su orgullo por conocer de cerca al artista en vida.

La comunicadora Mariasela Alvarez es una de ellos, afligida dijo “hoy todas las personas están en una línea de honor rindiendo tributo a don Johnny Ventura. El pueblo dominicano está en sus casas esta siguiendo las transmisiones, mirando, llorando, rezando acompañando a la familia en ese momento”.

Además, agregó “estamos aquí después de varios días de mucho llorar, es de las pocas veces que aquí se ha llorado tanto. Y quiero imaginarme que Johnny está aquí de alguna manera, quiero hablarle a él: tú que querías estar con tu gente, que querías sentir el calor humano, pues aquí lo tienes, el pueblo dominicano tiene días llorando. Creo que a partir de hoy el pueblo dominicano tiene que empezar a celebrar tu vida”.

Domingo Bautista también habló del legado del artista.

“Hay una tristeza del pueblo dominicana ante esta partida inesperada del hombre más querido artísticamente en la República Dominicana. Queremos expresar lo que es el sentir de tanta gente buena, que hace acto de presencia en el Palacio de los Deportes para dar un adiós a la figura grandiosa del Caballo Mayor”, dice el comunicador Domingo.

Continuó: “Mi respeto para su familia, no hubo momento en que yo tocara la puerta de Johnny y que él no dijera que sí, siempre que toque su puerta el Caballo me dio su respaldo. Cuando llegue a la televisión en el año 1986 hubo dos personas que consulte: Johnny Ventura y a Freddy Beras-Goico y siempre sentí de ellos el apoyo y la solidaridad. Para que yo asumiera ese nuevo reto”.