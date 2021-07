Las inesperadas confesiones de Anitta a la prensa dominicana

“Me siento muy feliz con este reconocimiento, porque si no eres mujer no sabes lo complicado que es para nosotras tener éxito. Para los hombres es mucho más fácil. Para nosotras todo es más complicado”, respondió a Diario Libre. Y continuó: “es muy importante que nosotras sigamos rompiendo paradigmas, y me siento feliz de saber que represento a la mujer en la industria. Es un honor”.

Anitta se confesó amante de la moda. “Me gusta jugar con la moda”, dijo. “Yo soy una persona que cambia mucho de estilo”, reiteró. El “no” no existe en su vocabulario. “Esa es una palabra vetada para mí, por más que me digan que no, más me empeño en transformarlo en un sí”, nada es imposible, no solo en la música sino en lo que quieras en la vida, hay que prepararse y estudiar para lograr lo que quieres”, señaló.

¿Exhibirse en redes sociales? La artista confiesa que no promueve la sexualidad sino la naturalidad y que la mujer y la persona se sienta cómoda como sea. “Si le gusta mostrarse sexy que lo haga y si es rescatada también que lo muestre. No podemos dejarnos influenciar por lo que se esté usando y mucho menos querer cambiar porque a otros les moleste tu forma de ser”, estimó.