$!Las palabras de Cardi B a Offset por la mansión que le regaló en RD

La rapera de origen dominicano Cardi B recibió en su cumpleaños número 29 un tremendo obsequio.

Su esposo, el también rapero Offset, sorprendió a su amada con una mansión en República Dominicana.

La intérprete de "I like it" le dedicó unas emotivas palabras a su pareja por la sorpresa ya que, según narra, ella le había manifestado su deseo de invertir en alquileres de viviendas de verano en el país donde nació su padre, así como otros territorios del Caribe.

Y aunque al principio él fingió no prestarle atención, la realidad es que estaba haciendo las gestiones de compra con un equipo de agentes de bienes raíces.

"Mi amor. Por un minuto caluroso, le he estado diciendo a Offset que realmente quiero invertir en propiedades de alquiler de viviendas a corto plazo en la República Dominicana y otros países del Caribe (ya que la gente va de vacaciones todo el año en esos lugares), pero sentí que él no estaba de acuerdo conmigo y preferiría invertir dinero en otras inversiones", expresó en un largo mensaje compartiendo el video con los detalles de la lujosa residencia.

Agregó: "Bueno, me equivoqué. ¡No puedo creer esto! Esto fue tan asombroso para mí. Por un lado, estoy tan feliz de que realmente me estuvieras escuchando y no solo sonriendo y asintiendo con la cabeza para que yo dejara de hablarte de eso. Dos, no crees que mis ideas de inversión son descabelladas y tres, me encanta que le pidieras a mi papá que trabajara contigo en esto... Me hace muy feliz que ustedes estén cerca y tengan su propio vínculo y relación". “Te amo tanto", repitió.

Más detalles del cumpleaños

Según TMZ, la celebración que estuvo llena de celebridades como: Tiffany Haddish, Teyana Taylor, Lizzo, Snoop Dogg, Winnie Harlow, Anitta, entre otros, estuvo diseñada en base a un tema de “dancehall” caribeño que hizo que todos los asistentes se movieran.

El integrante del trío Migos dijo que quería regalarle algo extra especial después del gran año que acaban de tener, incluido el nacimiento de su hijo el mes pasado.

De acuerdo a TMZ, la propiedad que mostró en el video cuenta con una gran extensión, seis habitaciones, una hermosa piscina en un lugar aislado rodeado de palmeras, entre otras amenidades.

Aunque han tenido altas y bajas en su relación y hasta estuvieron a los pies de un divorcio, la pareja declinó separarse y optó por incrementar la familia. Se recuerda que el pasado 4 de septiembre de 2021 le dieron la bienvenida a su segundo retoño.

El 10 de julio del año 2018 nació su primogénita Kulture Kiari Cephus.