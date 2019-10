$!Las palabras de Jhonny Ventura a su esposa para celebrar sus 49 años de matrimonio

View this post on Instagram

Hoy arribamos al año #49 de una historia de amor única, de la que, independientemente de la entrega, del respeto mutuo, he aprendido lo importante que es defender aquello que se quiere y en lo que se cree: A esta unión le dieron 6 meses nada más. Gracias Fifa por defenderlo con tanto ardor como yo. Te quiero con todas las fuerzas de mi alma. Dios te bendiga por darme tanto de tí!!!