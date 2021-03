$!Las razones por las que el cantante Camilo se volvió tendencia en Twitter

El pasado jueves, Camilo dio a conocer su nuevo álbum titulado “Mis Manos”, el cual cuenta con 11 canciones y colaboraciones con su esposa Evaluna Montaner, El Alfa, Los Dos carnales, Mau y Ricky. Poco tiempo después del lanzamiento, el intérprete se volvió tendencia en redes sociales, por las opiniones de su nuevo disco y debido a algunos comentarios que la pareja del colombiano le hizo en su Instagram.

Según “Infobae”, los ya conocidos sencillos: “Vida de Rico”, “Bebé” y “Ropa Cara”, se sumaron nuevos éxitos, que permitieron al intérprete explorar nuevos estilos musicales como el que puede hallarse en “Tuyo y mío”, con la agrupación lagunera “Los Dos Carnales”.

“Hasta la fecha no había sido fan de #Camilo Ahora tampoco pero después de escuchar #tuyoymio con los dos carnales ya no me lastima tanto los oídos”, puntualizó una usuaria de Twitter.

Asimismo, otros internautas comenzaron a compartir capturas de un Instagram Live que hizo el cantante y donde su esposa le hizo múltiples comentarios en los que le decía a Camilo: “vuelve papito rico”, “only flans” o “dime que soy tu baby”.

“Si no me van a tratar como Evaluna comentando los lives de Camilo, no quiero nada”, sentenciaron algunos tuiteros.