$!Las redes y famosos reaccionan ante la libertad de Omega

El merenguero Antonio Peter de la Rosa, conocido como Omega, fue favorecido con la libertad, luego de la decisión de un juez de la Primera Sala Penal de la provincia Santo Domingo, que acogió un recurso de amparo interpuesto por los abogados del artista.

A su salida del tribunal fue recibido por decenas de personas, incluidos colaboradores y fanáticos, que en medio de una gran algarabía celebraban la decisión.

Obviamente esta noticia se ha vuelto viral y las redes sociales y los famosos se han hecho eco de la información con los hashtag #FreeOmega.

De los primeros que se expresaron fueron Bolívar Valera “El Boli” y el Dotol Nastra.

La actriz y humorista Cheddy García, quien lo defendió en una publicación en sus redes sociales a mediados del año, celebró la noticia. “(Sic) LAS MUJERES SOMOS PARTE DE TU ÉXITO Y ESPERO QUE ESO NUNCA LO OLVIDES, Somos rosas, somos lindas, somos amor. Aparecen unas locas, con las que no debes andar y lo sabes, pero esas LOCAS SON TAMBIÉN MUJERES y es suficiente para cuidarlas, protegerlas”, le dijo Cheddy, entre otras afirmaciones en su cuenta de Instagram.

El merenguero Héctor Acosta “El Torito” le manifestó que “ahora le pido a omega a portarse bien y hacer música para la gente. Suerte”.

Mientras que el urbano Mark B dijo: “RD está de fiesta. Salió Omega. Música de Omega en las calles hoy”.

Esa actitud de alegría es replicada por la mayoría de los usuarios de Diario Libre en la publicación sobre su liberación; vieron como positivo que “El Fuerte” esté pronto en la calle.

El usuario Jorge Armando Lockward Garcia escribió: “(Sic) Me alegra saberlo......Espero que en esta oportunidad que Dios le ha dado, NO cometa los mismos errores......Si usted Omega ve que una mujer o persona es problemática !!! Aléjese de ella y déjese de estarse “Enchulando “ que eso era hace mucho tiempo que las mujeres se enchulaban de verdad, ahora NO Omega, ahora es allante y movimiento para luego CHAPEARTE O EXTORSIONARTE....Si le metiste la mano fue un error que no debes volver a cometer .....Sueltalas en BANDA y NO le pongas un dedo encima”.

“La primera fiesta que toque que sea en la iglesia a Dios! Dándole gracias”, le dijo Kelvin G. Morales Castillo.

Otros se burlaron de la situación alegando lo siguiente: “Quítense del medio mujeres, llegó Omega, las acaricias y las maltratas”, así posteó Abiatal De La Rosa Mota.

Jose Reynaldo Ozoria Sosa publicó “Gracias a Dios Omega libre fuego ahora Navidad pal pueblo”.

El ambiente virtual es de júbilo y de que “ahora es que se va a gozar en Navidad”. Sin embargo, los comentarios dudando de su comportamiento se multiplican, por eso esperan que se porte bien para que no regrese a principio del 2019 a las rejas.