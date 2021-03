$!Las tres B’s de esta Semana Santa

Con la música de Bach, compositor cumbre del periodo barroco, inicio el Domingo de Ramos. Su obra es enorme, profunda, perfecta y además bella. Toda su música está marcada de una manera u otra, por su espíritu religioso. Al final de todas sus composiciones religiosas aparece la frase Soli Deo Gloria -Solo la gloria de Dios-, incluso en sus obras no religiosas habitualmente escribía las letras I.N.J, -en nombre de Jesús-. Bach tenia la certeza de que cada nota que escribía, celebraba la gloria de Dios. Esta creencia es la fuente de la alegría que se plantea tan a menudo en su trabajo. Mi selección inicia con las cantatas 147 (Herz und Mund), la 140 (Wachef auf, ruft uns die Stimme) y la 202 (Weitchet nur), no dejo de lado las dos Pasiones, San Mateo y San Juan, la Misa en si menor, BWV 232 y el Magnificat en re mayor BWV 243. En esta ocasión me he concentrado en las obras corales. Las cantatas de Bach en su mayoría fueron compuestas con el fin de ser parte de los servicios eclesiásticos y con variaciones y meditaciones sobre corales luteranos para días determinados.