Latin Music Tour cumple 18 años con una cartelera a ritmo de merengue y música urbana

Permanencia

Ramón Romero, director de Ventas de Hard Rock Hotel, felicitó el éxito que ha tenido este evento por 18 años. “Para nosotros siempre es un placer y un honor traer el Latin Music Tour a Hard Rock Café porque sabemos el esfuerzo que hay detrás de un evento de esta magnitud, y con la intención que se hace; honrar el artista dominicano, la música dominicana y para el dominicano”, destacó Romero.

Descartó que se haya reducido el turismo producto de las informaciones de muertes de turistas que se han difundido en distintas cadenas hoteleras.

El director artístico del evento, Porfirio Rodríguez (Sexce) y manager de Alá Jazá recordó que en esta ocasión las propuestas tendrán como escenario el Salón Fillmore.

Fernando Quezada, propietario de Quepe Tours, una agencia con 35 años de fundada, contó que el primer Latin Music tuvo al merenguero Rubby Pérez, al fenecido Yoskar Sarante, Raffy Matías y Los Hermanos Rosario.

Juan Miguel Escaño, director de eventos de Cervecería Nacional Dominicana (CND), invitó al público a asistir a la nueva versión y destacó los lazos de amistad que une a la empresa con el evento.

El merenguero Alá Jazá se mostró feliz de volver a presentarse en el Latin Music. Aunque no se le preguntó, trajo a colación su pasada experiencia cuando no pudo cantar su set completo debido a que Anthony Santos se pasó de tiempo. “Yo espero que este año me dejen tocar todo”, le dijo entre risas a su manager Sexce.

Rafa Rosario, honrado por la distinción, declaró que es un acontecimiento musical que no se había presentado en el Latin Music. “Me siento muy honrado de la invitación. Estuvimos la primera vez hace 18 años y volveremos con nuestro “swing”, manifestó el vocalista de la agrupación que tiene 41 años en la música.

Ese día cumple años Luis Rosario, por lo que la celebración será doble.