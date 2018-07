Lauryn Hill, la artista que renunció al trono de la música negra

‘The Miseducation of Lauryn Hill’ es la gran obra de una mujer que fue la voz de una generación y que, tras su éxito con la banda The Fugees y con sólo un álbum de estudio en solitario, además de un acústico MTV Unplugged, dejó plantada a una industria musical de la que era una de las grandes estrellas y esperanzas.

“Este álbum hizo un crónica de una parte íntima de mi joven existencia. Fue la suma de la mayoría, si no de todas, mis emociones más esperanzadoras y positivas vividas hasta entonces. Me encantó y creí profundamente en la capacidad de mi comunidad para amar y curarse a sí misma, siempre que recibiera el apoyo y aliento adecuados”, comentaba la cantante a los medios cuando anunció su gira.

‘The Miseducation of Lauryn Hill’ fue un auténtico fenómeno del que este verano se cumplen dos décadas, y Ms. Lauryn Hill celebra su aclamado álbum debut como solista con la gira ‘The Miseducation of Lauryn Hill 20th Anniversary World Tour’ este verano en Estados Unidos y Canadá, y que continuará en noviembre y diciembre en varios países Europeos.

REDACCCIÓN INTERNACIONAL. Cuando Lauryn Hill debutó en solitario ya era una estrella de la música como integrante de The Fugees. El rotundo éxito de ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ (1998) confirmó el talento de una mujer que, dos décadas después, no ha vuelto a grabar un disco con temas originales, pero que ahora celebra con una gira el aniversario del álbum que la coronó.

Impresionante debut en solitario

‘The Miseducation of Lauryn Hill’ fue un auténtico fenómeno: más de 15 millones de copias y once candidaturas a los premios Grammy, de los que la artista logró cinco galardones, como álbum del año y también a la mejor nueva artista, al mejor álbum de R&B, a la mejor canción de R&B por el tema ‘Doo Wop (That Thing), por el que también logró el premio a la mejor interpretación vocal de R&B en categoría femenina.

Lauryn Hill (East Orange, Essex, Nueva Jersey, EEUU), vino al mundo el 26 de mayo de 1975 y terminaba la década de los 90 como una de las reinas de la música, pero la rebelde rapera y también actriz no dudó en renunciar al trono, que había logrado gracias al éxito de su banda The Fugees y con su espectacular primer trabajo en solitario, lanzado el 25 de agosto de 1998.

Grabado entre finales de 1997 y junio de 1998, principalmente en Jamaica, el álbum de neo soul, con sonidos R&B, hip hop y reggae, fue número uno de la lista Billboard de Estados Unidos en su primera semana, en la que rondó el medio millón de copias.

‘Doo Wop’ (That Thing)’, ‘Ex-Factor’ y ‘Everything is Everything’ fueron los exitosos sencillos extraídos del disco, en el que también destaca la versión del tema ‘Can’t Take My Eyes Off You’, grabada originalmente por Frankie Valli en 1967, y una de las canciones más representativas de Lauryn Hill, como la interpretación que hizo con The Fugees del tema ‘Killing Me Softly with His Song’, que Roberta Flack había convertido en un clásico en 1973.

Son clásicos de la música contemporánea habituales en los conciertos de Lauryn Hill, que también suele interpretar alguno de los temas más representativos del legendario Bob Marley, y padre del que fue su pareja, Rohan Marley, con el que tuvo a cinco de sus seis hijos: Zion, Selah, Joshua, John y Sarah. Hill nunca ha revelado la identidad del padre de su hijo pequeño, Micah.

Precisamente el primer plantón de Hill a la industria musical fue la maternidad: su primogénito Zion nació en 1997, cuando estaba a punto de lanzarse en solitario. El segundo llegó cuando renunció a ser la superestrella de portada en la que la habían convertido.

‘The Miseducation of Lauryn Hill’ hace referencia al ensayo ‘The Mis-Education of the Negro’, en el que Carter G. Woodson cuenta el adoctrinamiento de los afroamericanos para depender de los blancos a principios del siglo pasado, y el disco gira en torno a la comunidad negra, el feminismo, la maternidad, el desamor y la fe.

Sus canciones hablan también del fracaso y del éxito, y hay quien dice que es un disco nacido del orgullo y de la voluntad de Lauryn Hill de superar a Wyclef Jean, su compañero en The Fugees, y a la propia banda en la que también estaba Pras Michael, y con la que publicó dos álbumes de estudio, ‘Blunted on Reality’ (1994) y ‘The Score’ (1996).

Este último recibió el premio Grammy al mejor álbum de rap, número 1 gracias a canciones como ‘Fu-Gee-La’, ‘Ready or Not’ o ‘No Woman No Cry’. Por ‘Killing Me Softly’ ganaron el Grammy a la mejor actuación R&B vocal de dúo o grupo.