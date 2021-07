$!Le preguntaron a Pamela Sued si desea tener más hijos, y esta fue su respuesta

La comunicadora Pamela Sued dijo que no está en sus planes inmediato tener un segundo hijo pese a que su primogénito, Alonzo, ya tiene casi nueve años. Esto, según una nota de prensa enviada a Diario Libre.

“Es normal que la gente me pregunte si voy a tener otro hijo, mi hijo Alonzo tiene 8 años y medios... y la verdad es que no es un plan inmediato. Nunca digo nunca”, dijo Pamela al comunicador Luinny Corporán, anfitrión del show.

En la conversación con el “Rey de las tardes” la presentadora de televisión, quien se casó en el 2009 con Giancarlo Beras-Goico, sostuvo que tiene 35 años de edad por lo que tiene unos añitos de “rejuego” si en algún momento cambia de idea.

“Por sí siento el deseo de agrandar la familia, pero la verdad es que funcionamos muy bien como una familia de tres”, atinó Sued.

En ese sentido, calificó a su hijo Alonzo de “enérgico, vivo, intenso” por lo que “no siento la necesidad de tener otro hijo”.

De acuerdo a Pamela, el no procrear más descendientes no se debe a nada “malo”. “Con mi estilo de vida que llevo es lo que puedo manejar, no quiero tener hijo por tenerlo, o para que mi hijo (Alonzo) tenga un compañero, porque se me está haciendo tarde, o la guagua se me va, pues no. Si quiero tener otro hijo, quiero anhelarlo de la misma manera que anhelaba Alonzo”.

En otro tema, en la entrevista que se puede disfrutar en el canal de YouTube de Corporán, Pamela puntualizó que sabe lo difícil que es hacer televisión en el país.

“Yo sé lo difícil que es tener un programa de televisión; esa estructura, es costosa mantenerla”, agrega en ese plano, que quizás de venir de la escuela de don Freddy Beras-Goico le permitió “agarrar el pie en el momento indicado”.