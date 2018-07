Leidy Velásquez presenta su tema “No me abandonarás”

SANTO DOMINGO.- La cantante cristiana Leidy Velásquez se encuentra en la promoción de su más reciente tema titulado “No me abandonarás”, con el cual envía un mensaje de esperanza a sus miles de seguidores. “Es una canción que nos reafirma que Dios nunca nos deja solos en medio de los procesos difíciles que pasamos en la vida. Aunque sintamos soledad o angustia, él sigue teniendo el control”, explica Velásquez, quien fue nominada como "Revelación del año" y resultó ganadora de los premios El Galardón, de este año, con su álbum “Toma tu lugar”.

Acompañado de un hermoso audiovisual, cuya producción y edición es de la productora Crea Fama Inc. y la dirección de Visión Media, “No me abandonarás” se convierte en una exquisita propuesta, que viene a fortalecer mucho más la trayectoria musical de esta joven cantante. “Agradezco, sobremanera, el apoyo que me han brindado mis seguidores en Panamá, Colombia, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana y parte de los Estados Unidos”, detalla Velásquez, quien también ha presentado sus temas “Tu amor”, “Dios de milagros” y “Toma tu lugar”.

“Toma tu lugar” es la primera producción discográfica de Velásquez en la cual es compositora de la mayoría de las canciones y cuyos 10 temas muestran diferentes géneros musicales, tales como baladas, pop rock, y funk. “Deseo que a través de mi música y letra, las almas encuentren el único refrigerio que le trae paz al mundo: Jesucristo”, finaliza emocionada Velásquez.