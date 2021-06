$!Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard, revela los secretos detrás de grandes éxitos musicales

La ejecutiva de la música, escritora y artífice de grandes éxitos musicales Leila Cobo reveló varios de los secretos detrás de los principales éxitos del mundo latino.

Ella es la directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard. Presentó y produjo seis temporadas del programa Estudio Billboard, que se emitió en Fox Life y V-Me. El programa presentó críticas y entrevistas con artistas de música latina. Ha publicado libros referentes de la música, su primera novela Tell Me Something True se lanzó por Grand Central Publishing (una división de Hachette Book Group) en 2009. Estos antecedentes le dan el aval para hablar de música. Y lo plasmó en su libro “La fórmula ‘Despacito’” (”Decoding “Despacito”), más reciente, donde comparte de viva voz de los artistas estos grandes éxitos musicales.

“Cada canción es diferente, es un mundo”, expresó Cobo, vicepresidenta de contenido latino de la revista Billboard y periodista con más de dos décadas de trayectoria. “Hay una magia en cada canción, de cada canción aprendes algo que no sabías”.

Y eso era justamente otra de las cosas que se proponía: mostrar que el éxito de estos temas no es fortuito; que detrás de cada uno hubo un trabajo arduo y sumamente meticuloso.

Se trata de 19 canciones que definieron movimientos y momentos en los últimos 50 años de la música latina, desde “Feliz Navidad” de José José, en 1970, hasta “Malamente” de Rosalía en 2018. “Amor prohibido” de Selena, “La tierra del olvido” de Carlos Vives, “Vivir mi vida” de Marc Anthony, y “Bailando” de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente de Zona son otros de los títulos analizados.

En el caso de Feliz Navidad, uno de los éxitos de más representativos del cantautor puertorriqueño José Feliciano fue una revolución en la década de los años 70, porque impuso una canción que mezclaba el español y el inglés, en un tiempo donde la corriente era otra.

Del país seleccionó “Burbujas de amor”, uno de los mayores éxitos del país, de Juan Luis Guerra y de todos los tiempos

Sobre ella confesó que estuvo inspirada en uno de los poemas de Pablo Neruda y que fue la que le abrió las puertas del mundo a la bachata.

Juan Luis Guerra se inspiró en uno de los capítulos de “Rayuela” una de las novelas más famosas del mundo y que fue escrita por el argentino Julio Cortázar.

Juan Luis Guerra contó para la fuente citada anteriormente que la canción “Burbujas de amor” la compuso mientras leía el libro de Julio Cortázar “Rayuela”, y fue cuando en el capítulo 25 al leer que los peces ya no tocan la pecera con la nariz se le vino a la mente una imagen la cual le ayudó a inspirarse y componer dicha canción y aunque le han dado otro significado a esa frase, la realidad es que fue la novela publicada en 1963 su fuente de inspiración.

Señaló que Juan Luis le confesó que como todas sus canciones creó primero la melodía y luego las letras.

En el caso de “Livin la vida loca”, el éxito de Ricky Martin, esa canción le significó la apertura en el mercado anglosajón.

“En el mercado inglés tuvo que pelear por entrar a los Grammy, porque no se le conocía”, aseguró Leila.

“Despacito”, la canción latina más escuchada del mundo tomó dos años su creación.

“Primero llegó Fonsi, luego se pensó en Nicky Jan, él no pudo y ahí entro Daddy Yankee”, señaló durante la conversación con Jorge Pavón Molusco, en el marco de una conferencia en el marco de las actividades previas a los Premios Heat, que se realizan en Cap Cana.

“Se necesita tomar más tiempo para hacer canciones y no seguir dejándose llevar por la corriente y la inmediatez”, señaló.