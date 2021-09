$!Lenny Tavárez y su explosión urbana en RD: “Será un show íntimo”

Una descarga musical urbana es lo que ha preparado el cantante puertorriqueño Lenny Tavárez para su presentación este fin de semana en el país como la figura principal del concierto del “Hotel Presidente”, ubicado en Punta Cana.

En entrevista para Diario Libre el reguetonero habló de este show y otros temas.

“Estoy muy contento porque voy a estar en República Dominicana en el marco del Hotel Presidente presentando un show completo a un grupo seleccionado”, aseguró.

Se trata de un recital íntimo, más cerrado, donde el público podrá disfrutar tanto de canciones viejas como de las más actuales, adelantó Lenny.

“Es una presentación íntima, pero con la misma energía de siempre. Cantaré con el mismo amor como si fuera un coliseo”.

“República Dominicana hizo hincapié en mi carrera cuando yo me dedicaba al trap, por eso esas canciones que en Quisqueya fueron himnos estarán presentes”, detalló.

Y continuó: “Por el tiempo que tenían las había sacado del repertorio, pero las tocaré nuevamente solo para mis seguidores de la República Dominicana”, dijo el exponente urbano, conocido en el país primero por el dueto Dyland y Lenny y luego por sus traps y canciones solistas.

Fue en ese renacer musical donde lo vimos evolucionar musicalmente hablando y apostar a otros sonidos, y donde, según sus palabras, se reinventó como artista.

“Fue una etapa donde tuve que buscar la mejor versión de mí mismo para poder sobresalir y mantenerme en el mercado que estaba tan saturado y donde hay que hacer cualquier cosa para poder destacarse y buscar esa conexión con los fanáticos”, señaló.

“Yo me reinventé completamente -sigue narrando-, el que me conoce de Dyland y Lenny sabe que hasta me veo diferente. No tenía los tatuajes que hoy exhibo. Me siento bien cómodo en esta nueva etapa”.

Para él el público ha notado esa evolución y se lo expresa a través de las redes sociales, algo que le alegra.

“Ha sido un proceso, pero ahora mismo estoy capitalizando todas esas cosas que había venido trabajando. Los fanáticos míos que han sido fieles han sido testigos”.

La etapa a la que se refiere permitió que el público local disfrutara de cerca su evolución, por meses se instaló en el país y se nutrió con los sonidos locales.

“RD es como mi segunda casa, allí trabajé mucho haciendo promociones, fue una etapa de mucho trabajo, crecimiento, desarrollo y humildad. Vi lo mucho que se fajaban allá e hice mucha relación con artistas de allí mientras estuve viviendo en RD”, recordó.

Sobre el impacto de la música urbana dijo: “Otros géneros deberían imitar lo que se está haciendo en la música urbana, que no es otra cosa que unir fuerzas para hacer un mejor producto, unir fanáticos y llegar mejor a las masas”, señaló y puso como ejemplo las colaboraciones que se están dando de exponentes urbanos con artistas de todo el mundo que antes eran impensables, trayéndolos al idioma español.