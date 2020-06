Leonel García: “Esta pandemia ha demostrado quiénes son los oportunistas"

El cantautor Leonel García, quien ha ganado fama en la agrupación Sin Bandera, retoma su carrera en solitario, esta vez con el estreno de la composición “Por ti”, cuyas letras surgieron de un momento gris de su vida, tras caer abatido por un amor que se fracturó.

En una conversación desde su residencia en México por la plataforma digital de Zoom, el artista no dudó en reconocer que su corazón estaba triste y que decidió compartir una vez más sus sentimientos con el público.

“Efectivamente es una canción muy triste y con ella regresamos a nuestra carrera en solitario luego de una gira que hicimos con Sin Bandera y Camila. Una gira que se extendió más allá de lo que yo pensaba. Ya extrañaba muchísimo poder alimentar de nuevo la carrera solo, porque ha sido muy satisfactoria. En esos siete años que trabajé como solista la gente ha sido muy fiel. Poco a poco ha ido creciendo este público como solistas”, apuntó.

En “Por ti” quiso reflejar la situación que sucede cuando se ponen demasiadas expectativas en otra persona, la que dijo termina por irse. “Es una canción que habla de esa tendencia que tiene el ser humano a depender de otro para ser feliz y el resultado que normalmente trae es más vacíos de los que tenías antes de haber empezado. Esa es la canción que termina como un luto...fue un luto personal”, relató.

Este año el artista ha recibido el reconocimiento, a través de certificaciones por la venta de su música. Leonel García ha acumulado fama gracias a la calidad de sus textos y a los colores de su voz. El sentimiento que transmite a través de sus canciones le ha asegurado un lugar importante en el gusto de la gente.

“No ha sido fácil. La primera vez que nos separamos de Sin Bandera comenzamos un proyecto alternativo. Con León Polar comencé desde cero prácticamente, con presentaciones para poca gente porque estábamos conscientes de que los públicos no se transfieren... tuvo muchos miedos como en la primera canción que saqué”, dijo.

Consciente de que tenía que seguir adelante en su proyecto independiente sacó fuerzas de donde pudo y fue escalando posiciones.

“Todo fue en aumento y notamos que ese crecimiento era una respuesta a lo que estábamos haciendo en las plataformas digitales. En México actuamos en lugares muy importantes hasta que tuvimos que detener nuestro trabajo en solitario para retomar a Sin Bandera. Fue una sensación agridulce”, aseguró el artista.

Esperanza

Leonel García confía en que la pandemia del coronavirus termine pronto para que la humanidad comience a retomar su vida.

Aunque reconoce que para eso se necesita de una vacuna, mantiene la esperanza de que eso será pronto.

“Tengo mis expectativas centradas en lo que estoy haciendo, seguir alimentando la parte musical para que se emocione y quiera ver un show en vivo cuando esto pase. Y es importante poder consolidar mi carrera como solista nuevamente, llamar la atención a la gente de lo que estoy haciendo solo y decirle que no los voy a volver a dejar nunca más”, afirmó.

Leonel García calificó al público dominicano como uno de los que mayor emoción le ha dado.

Recordó sus presentaciones en el Palacio de los Deportes y espera que tan pronto se pueda, volver a reunirse con sus fanáticos. “Es un público inolvidable. Gracias todos por el apoyo”, expresó.

Reflexión

Su transito en la música ha sido emocionante. Poder recorrer tantos países con Sin Banderas lo hace sentir una persona afortunada.

Contar con el apoyo de una disquera como Sony es también un gran soporte.

“Nosotros hemos trabajado y estoy agradecido de mi compañía que nos está apoyando en solitario. Estoy agradecido de Sin Bandera por todo lo que ha representado”, dijo.

Su visión del mundo

Leonel expresó su parecer de lo que acontece en el mundo en lo social y geopolítico. Con un discurso en el que evidenció no solo que está al tanto de lo que ocurre, sino de su sensibilidad, consideró que el mundo debe ser mejor.

“Creo que un sistema que es la democracia como la conocemos que incluye al capitalismo como una estructura económica, sufrimos hoy de un desgaste. Esto provocado por los gobernantes y empresarios que abusaron de la estructura. No es que necesariamente no funcione, porque es precisamente el ser humano el que no funciona porque cuando adquiere poder en cualquier estructura termina por entrar en corrupción, dijo.

Y abundó: "Ya lo vimos con el comunismo en la Unión Soviética, donde hubo corrupción; lo vemos ahora con el capitalismo rapaz e inhumano. Con gobiernos que no han sabido regular bien a esos empresarios, quienes más bien se han hecho cómplices”, apuntó.

En su evaluación social, aseguró que observa una gran desesperación de la gente con pocas salidas.

“Estos nuevos gobernantes que buscan revolver a la gente prometiendo cosas que no van a cumplir y que han llegado a los gobiernos por explotar la desesperación de la gente...lo que veo es que se nos acaban las opciones... Necesitamos opciones más claras de gobernantes con más inclusiones, pero más real", dijo.

Oponió además: "Si hay países que tienen un sistema fiscal duro, que capitalizan esas ganancias en la sociedad y se nota en la salud, la educación. El problema es que los gobernantes no están haciendo lo que deben hacer con lo que los ciudadanos aportamos en la sociedad. Es un momento de confusión y que obviamente como dicen a río revuelto ganancias de pescadores"

Igualmente, afirmó: "Hoy la gente está enojada por la desilusión, pero aparecen los oportunistas y esos aún son más peligrosos que los que estaban antes. Y esta pandemia ha demostrado quiénes son los oportunistas, por la manera en que están manejando el dinero y la manera en la que están o no apoyando a la gente”.