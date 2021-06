Liam Payne, exintegrante de "One direction" confirma su separación de Maya Henry

El cantante Liam Payne, conocido por ser uno de los integrantes de la desaparecida banda juvenil británica One Direction, confirmó este lunes su separación de la modelo Maya Henry, con quien se comprometió hace menos de un año.

El exmiembro de la banda reconoció que no es "muy bueno" en llevar muy lejos sus relaciones sentimentales.

El artista reveló en conversación con el emprendedor y comunicador Steven Bartlett, quien tiene un podcast llamado 'The Diary of a CEO', a propósito de los rumores propagados en los tabloides británicos lo siguiente: "Sí, es verdad, no soy muy bueno con mis relaciones".

"Me siento más que nada en este momento, estoy más decepcionado de mí mismo porque sigo lastimando a la gente. Eso me molesta", agregó.

Liam continuó señalando que se siente "mejor" después de la relación y, aunque no se sintió "bien" terminar las cosas, "tenía que suceder".

Refiere la revista Quién que el intérprete británico ha querido expresar abiertamente la decepción de no desarrollar una relación sólida, como la que mantuvo en el pasado con la madre de su hijo Bear, la también cantante Cheryl Tweedy.

El cantante de "Strip that down" afirma que su fracaso en el amor es quizás en un exceso de improvisación y espontaneidad por su parte.

One Direction surgió en 2010 en el programa "X-Factor". El grupo se separó en 2018.

Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne formaron el popular grupo.

Harry Styles ha sido el solista más exitoso. "Golden" y "Watermelon sugar" son sus canciones más recientes.