$!Lilly Goodman promete “una noche para Cristo, en donde vidas serán tocadas”

Lilly Goodman y Marcela Gándara son dos artistas cristianas que comparten un mismo sentimiento: el amor a Dios por sobre todas las cosas. Además, ambas utilizan la música para llevar un mensaje de amor y fe a todos sus seguidores.

Estas características y la química que tienen al cantar juntas podrán ser apreciadas por sus seguidores que se den cita en el concierto “Una Noche para Cristo” que realizarán este 21 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

Durante una entrevista con Diario Libre, Goodman confesó la admiración que siente por su compañera en el recital y habló de varios aspectos, incluyendo los relacionados a esa noche de la que adelantó estará llena de “adoración y alabanzas”.

“Tanto Marcela como yo estamos muy emocionadas y expectantes por el concierto ‘Una noche para Cristo’, porque para mí es un reencuentro con mi público dominicano y será la primera vez que estemos juntas en un escenario local. Como lo dice el título, será una noche para nuestro creador, donde realizaremos un repaso de nuestras mejores canciones de adoración y alabanzas”, señaló la artista.

Dijo que cantar en República Dominicana tiene una connotación especial. “Cantar para el público dominicano, sea en el país o fuera, es muy especial para mí. Mis compatriotas son muy alegres y me brindan ese calor propio de nuestra tierra”, comentó.

Y continuó: “Lo más bonito de este tipo de conciertos es que personas que no conocen a Cristo lo reciben en su corazón, por eso invitamos a todos, pues no es un recital exclusivamente para cristianos, es para todo el que sienta la necesidad de adorar y agradecer a Dios “.

“Sé que será una noche de adoración y de poder ver vidas entregadas a Dios por medio de la música”, expresó complacida.

Para Goodman su mayor satisfacción en la música ha sido ver como una canción puede transformar una vida. “Desde que empecé mi carrera, hace ya 18 años, escucho testimonios de personas que me dicen que estaban a punto de suicidarme, lo tenía todo preparado, pero escucharon una de mis canciones y le dio fuerzas de vivir y salir de la depresión. Eso es algo que no tiene precio y me satisface mucho”.

Durante el concierto no faltarán temas popularizados por Goodman como: “Al final”, “Ven te necesito”, “No importa”, “Si puedes creer”, “La fuente eres tú”, “Si puedes creer”, “Es tu Amor”, “Es tu amor”, “Vuelve a casa”, “El poder de tus sueños”, “Repárame”, “Clama a mí”, “Adicta”, “Descansa”, temas que forman parte del glosario musical, tanto cristiano como secular.

Tampoco faltarán: “Supe que me amabas”, “Tu estas aquí”, “Vine a adorarte”, “Un viaje largo”, “Tu palabra”, “Dame tus ojos”, “Pensaba en ti”, entre otras canciones que han forjado la carrera de Marcela Gándara, quién también llega con todo su repertorio para sanar con su voz a todos los que se den cita al concierto.