Lista completa de nominados a los Latin Grammy

Lista completa de nominados a la 19na entrega anual de los Latin Grammy, según se anunció el jueves

GENERAL

—Grabación del año: “No vaya a ser”, Pablo Alborán; “É Fake (Homem Barato)”, Anaadi; “Mi gente”, J Balvin con Willy William; “Internacionales”, Bomba Estéreo; “Telefonía”, Jorge Drexler; “Para siempre”, Kany García; “X”, Nicky Jam y J Balvin; “Danza de gardenias”, Natalia Lafourcade con Los Macorinos; “Bailar contigo”, Monsieur Periné; “Malamente”, Rosalía.

—Álbum del año: “Prometo”, Pablo Alborán; “Vibras”, J Balvin; “Caravanas”, Chico Buarque; “Salvavidas de hielo”, Jorge Drexler; “Siguiente”, El David Aguilar; “Soy yo”, Kany García; “Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol. 2”, Natalia Lafourcade; “¡México por siempre!”, Luis Miguel; “Encanto tropical”, Monsieur Periné; “Cuando el río suena...”, Rozalén.

—Canción del año: “Antes de ti”, Manú Jalil y Mon Laferte, compositores (Mon Laferte); “Bailar contigo”, Monsieur Periné, compositor (Monsieur Periné); “Danza de gardenias”, David Aguilar Dorantes y Natalia Lafourcade, compositores (Natalia Lafourcade con Los Macorinos); “Embrujo”, El David Aguilar, compositor (El David Aguilar); “La puerta violeta”, Rozalén, compositora (Rozalén); “Malamente”, Antón Alvarez Alfaro, Pablo Díaz-Reixa y Rosalía, compositores (Rosalía); “Para siempre”, Kany García, compositora (Kany García); “Robarte un beso”, Mauricio Rengifo, Andrés Torres, Carlos Vives y Sebastián Yatra, compositores (Carlos Vives y Sebastián Yatra); “Telefonía”, Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler); “Tu vida mi vida”, Fito Páez, compositor (Fito Páez).

—Mejor nuevo artista: Ángela Aguilar, Anaadi, El David Aguilar, Alex Ferreira, Karol G, Los Petitfellas, Nana Mendoza, Christian Nodal, Claudia Prieto, Benjamín Walker.

POP

—Mejor álbum vocal pop contemporáneo: “Ser”, Axel; “Camino, fuego y libertad”, Pablo López; “Cuerpo y alma”, Beatriz Luengo; “F.A.M.E.”, Maluma; “Miradas”, Nana Mendoza.

—Mejor álbum vocal pop tradicional: “Prometo”, Pablo Alborán; “Solo los buenos momentos”, Mojito Lite; “Amor supremo desnudo”, Carla Morrison; “Hazte sentir”, Laura Pausini; “Feliz”, Nahuel Pennisi.

URBANA

—Mejor fusión/interpretación urbana: “Mi gente”, J Balvin y Willy William con Beyoncé; “Internacionales”, Bomba Estéreo; “Yo contra ti”, Daddy Yankee con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico; “Sua Cara”, Major Lazer con Anitta y Pabllo Vittar; “Malamente”, Rosalía.

—Mejor álbum de música urbana: “Vibras”, J Balvin; “Sin miedo”, ChocQuibTown; “Coastcity”, Coastcity; “Odisea”, Ozuna; “Lebron”, ToteKing.

—Mejor canción urbana: “Downtown”, Anitta, J. Balvin, Justin Quiles y Alejandro Ramírez, compositores (Anitta con J Balvin); “Dura”, Daddy Yankee, Urbani Mota Cedeño, Juan G. Rivera Vázquez y Luis Jorge Romero, compositores (Daddy Yankee); “Mi cama”, Rene David Cano, Andy Clay, Karol G, Antonio Rayo y Omar Sabino, compositores (Karol G); “Sensualidad”, J Balvin, Bad Bunny, Juan M. Frías, Luian Malave, Prince Royce, Edgar Semper y Xavier Semper, compositores (Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin); “X”, J. Balvin, Nicky Jam y Juan Diego Medina Vélez, compositores (Nicky Jam y J Balvin).

ROCK

—Mejor álbum de rock: “Expectativas”, Bunbury; “F-A-C-I-L”, Richard Coleman; “La síntesis O’Konor”, Él Mató A Un Policía Motorizado; “Ahora lo sabes todo”, Los Pixel; “Suenan las alarmas”, NoTeVaGustar.

—Mejor álbum pop/rock: “El encuentro”, Bambi; “Cosmovisiones”, Comisario Pantera; “La sangre buena”, Ella Es Tan Cargosa; “Geometría del rayo”, Manolo García; “Pensacola Radio”, Lucas & The Woods.

—Mejor canción de rock: “Ahora imagino cosas”, Santiago Motorizado, compositor (Él Mató A Un Policía

Motorizado); “Días futuros”, Richard Coleman, compositor (Richard Coleman); “La actitud correcta”, Enrique Bunbury, compositor (Bunbury); “La llamada”, Leiva, compositor (Leiva); “Tu vida mi vida”, Fito Páez, compositor (Fito Páez).

ALTERNATIVA

—Mejor álbum de música alternativa: “Claroscura”, Aterciopelados”; “Puñal”, Dante Spinetta; “Fuerza Arará”, Telmary; “Mismo sitio, distinto lugar”; Vetusta Morla; “Aztlán”, Zoé.

—Mejor canción alternativa: “Azul”, León Larregui, compositor (Zoé); “Consejos de sabios”, Guillermo Galván, compositor (Vetusta Morla); “Dúo”, Andrea Echeverri, compositora (Aterciopelados); “Malamente”, Antón Alvarez Alfaro, Pablo Díaz-Reixa y Rosalía, compositores (Rosalía); “Mi vida”, Dante Spinetta, compositor (Dante Spinetta).

TROPICAL

—Mejor álbum de salsa: “Cantor del pueblo”, Alexander Abreu y Havana D´ Primera; “Pa’ mi gente”, Charlie Aponte; “Los creadores del sonido”, Chiquito Team Band; “25/7”, Víctor Manuelle; “La esquila del bailador”, Pete Perignon.

—Mejor álbum de cumbia/vallenato: “Tributo a la cumbia colombiana 4”, Alberto Barros; “Diana Burco”, Diana Burco; “De parranda”, Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina; “Esto es vida”, Silvestre Dangond; “La elegancia de la música”, Juan Piña.

—Mejor álbum tropical contemporáneo: “Diomedizao”, Elvis Crespo; “Presenta: Swing 80”, Milton Sancedo; “Momentos de cine”, Daniel Santacruz; “Golden”, Romeo Santos; “Vives”, Carlos Vives.

—Mejor álbum tropical tradicional: “A mí qué - Tributo a los clásicos cubanos”, José Alberto El Canario y El Septeto Santiaguero; “Medoro Madera”, Rubén Blades con Roberto Delgado y Orquesta; “La fiesta continúa”, La Sonora Santanera; “Omara siempre”, Omara Portuondo; “Motivos”, María Rivas.

—Mejor álbum de fusión tropical: “Sobrenatural”, Manny Cruz; “Pa’lante el mambo!”, Diego Gutiérrez; “Supernova”, Sheila King; “Como anillo al dedo”, Aymee Nuviola; “Cucucuprá, cuprá”, Safara.

—Mejor canción tropical: “Cásate conmigo”, Silvestre Dangond, Nicky Jam, Juan Medina, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, compositores (Silvestre Dangond con Nicky Jam); “Enamórate bailando”, Jorge Luis Piloto, compositor (Reynier Pérez y su Septeto Acarey con Gilberto Santa Rosa); “Me enamoro más de ti”, Jorge Luis Piloto, Jean Rodríguez y Tony Succar, compositores (Tony Succar con Jean Rodríguez); “Quiero tiempo”, Juan Luis Guerra, Juan Carlos Luces y Víctor Manuelle, compositores (Víctor Manuelle con Juan Luis Guerra); “Simples corazones”, Fonseca, Mauricio Rengifo y Andrés Torres, compositores (Fonseca).

CANTAUTOR

—Mejor álbum cantautor: “Salvavidas de hielo”, Jorge Drexler; “Siguiente”, El David Aguilar; “Soy yo”, Kany García; “Compositores”, Claudia Prieto; “2:00 am”, Raquel Sofía.

REGIONAL MEXICANA

—Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “Primero soy mexicana”, Angela Aguilar; “José Alfredo y yo”, Tania Libertad; “Leyendas de mi pueblo”, Mariachi Sol de México de José Hernández; “¡México por siempre!”, Luis Miguel; “Me dejé llevar”, Christian Nodal.

—Mejor álbum de música banda: “Los gustos que me doy”, Banda Los Recoditos; “En vida”, Banda Los Sebastianes; “Ahora soy yo”, Luis Coronel; “Brindemos”, Jerry Demara; “En el camino”, El Fantasma y su Equipo Armado.

—Mejor álbum de música tejana: “Porque todavía te quiero”, Jimmy Gonzalez y Grupo Mazz; “Próximo nivel”, Grupo Alamo; “Dolce Inferno: Dolce”, Proyecto Insomnio; “Otras historias”, Michael Salgado; “Tex Mex Funk”, Roger Velásquez & The Latin Legendz.

—Mejor álbum de música norteña: “Irremplazable”, Adrián Acosta; “Guerra de poder”, Calibre 50; “Con toda la fuerza”, Conjunto Primavera; “Los ángeles existen”, Pesado; “El que a ti te gusta”, Voz de Mando.

—Mejor canción regional mexicana: “Arránquense muchachos”, Domingo Leiva Delgado, compositor (Pedro Fernández); “Ayúdame a olvidarte”, Gabriel Flores y Yoel Henríquez, compositores (La Explosiva Banda de Maza); “Corrijo de Juanito”, Edén Muñoz, compositor (Calibre 50); “El sueño americano”, Salvador Hurtado, compositor (La Energía Norteña); “Probablemente”, Christian Nodal, compositor (Christian Nodal).

INSTRUMENTAL

—Mejor álbum instrumental: “Recanto”, Yamandu Costa; “Hamilton de Holanda Trío - Jacob 10ZZ”, Hamilton de Holanda Trío; “Aluê”, Airto Moreira; “No mundo dos sons”, Hermeto Pascoal y Grupo; “Identidad”, Miguel Siso.

TRADICIONAL

—Mejor álbum folklórico: “Viene de Panamá (sin raíz no hay país)”, Afro Disiaco; “Clavo y canela”, Eva Ayllón; “La alegría y el canto”, Marta Gómez; “Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos), Vol. 2”, Natalia Lafourcade; “Idas y vueltas”, María Mulata; “¡Baila conmigo!”, Yubá-Iré.

—Mejor álbum de tango: “Nostalgias”, Daniel Binelli y Nick Danielson; “Vigor tanguero”, Pedro Giraudo; “Troilo por Mederos, en su huella”, Rodolfo Mederos Trío; “Tango cosmopolita”, Omar Mollo & Gran Orquesta Típica Otra; “Mística ciudad”, Miguel Pereiro.

—Mejor álbum de música flamenca: “Al este del cante”, Arcángel; “21”, Dani de Morón; “Caminando con Manuel”, Alba Molina; “Delirium Tremens”, Rosario La Tremendita; “Dos caminos”, Samuel Serrano.

JAZZ

—Mejor álbum de jazz latino/jazz: “La casa de un pianista de jazz”, Adrian Iaies Trío; “Naturaleza universal”, Hermeto Pascoal & Big Band; “Back to the Sunset”, Dafnis Prieto Big Band; “Jazz Flute Traditions”, Néstor Torres; “Mind of a Master”, Bobby Valentin & The Latin Jazzists.

CRISTIANA

—Mejor álbum cristiano (en español): “Tú primero”, Andy Alemany; “Setenta veces siete”, Alfareros; “Habla sobre mí”, Daniel Calveti; “Cerca estás”, Marcela Gándara; “Pentecostés (en vivo)”, Miel San Marcos.

—Mejor álbum cristiano (en portugués): “Som da minha vida”, Fernanda Brun; “Nível do céu”, Cassiane; “Contagem regressiva”, Anderson Freire; “Pintor do mundo”, Pr. Lucas; “Adoração Na Guerra ao vivo”, Lea Mendonça.

LENGUA PORTUGUESA

—Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Nocturno”, Anaadi; “Amor é isso”, Erasmo Carlos; “Dona de mim”, Iza; “Ana Vilela”, Ana Vilela; “Xenia”, Xenia.

—Mejor álbum de rock en lengua portuguesa: “Recomeçar”, Tim Bernardes; “Relax”, Kassin; “Lenine Em Trânsito”, Lenine; “Casas”, Rubel”; “Ecos do acaso e casos de caos”, Jay Vaquer.

—Mejor álbum de samba/pagode: “Alô Vila Isabeeel!!!”, Martinho Da Vila; “Prazer, eu sou Ferrugem”, Ferrugem; “Munduê”, Diogo Nogueira; “Amor e música”, Maria Rita; “Só vem! Ao vivo”, Thiaguinho.

—Mejor álbum de música popular brasileña: “Mano que zuera”, João Bosco; “Caravanas”, Chico Buarque; “Edu, Dori e Marcos”, Edu Lobo, Dori Caymmi e Marcos Valle; “Campos neutrais”, Vitor Ramil; “Deus é mulher”, Elza Doares.

—Mejor álbum de música sertaneja: “Sentimento de mulher”, Solange Almeida; “70 anos”, As Galvão; “Contraste”, Naiara Azevedo; “Elas Em Evidências”, Chitãozinho & Xororó; “Dois tempos, parte 2”, Zezé Di Camargo & Luciano; “Sou do interior (ao vivo)”, Fernando & Sorocaba; “Bem sertanejo - O show”, Michel Teló.

—Mejor álbum de música de raíces brasileñas: “Daquele Jeito!”, Anastácia; “Mariza”, Mariza; “+AR”, Almir Sater & Renato Teixeira; “Fitxadu”, Sara Tavares; “Borghetti Yamandu”, Borghetti Yamandu.

—Canción en lengua portuguesa: “Aliança”, Pedro Baby, Pretinho Da Serrinha y Tribalistas, compositores (Tribalistas); “Aponte”, Nanda Costa, Lan Lanh y Sambê, compositores (Maria Bethânia); “As caravanas”, Chico Buarque, compositor (Chico Buarque); “Convite para nascer de novo”, Erasmo Carlos, Dadi y Marisa Monte, compositores (Erasmo Carlos); “Para que me chamas?”, Lucas Cirillo y Xenia, compositores (Xenia).

NIÑOS

—Mejor álbum de música para niños: “Ana & Gio”, Ana & Gio; “Imaginare”, Claraluna; “Bita e a natureza”, Mundo Bita; “Magia todo el día”, Luis Pescetti y amigos; “Un bosque encantado 2”, (varios artistas) Daniel Roa, productor.

CLÁSICA

—Mejor álbum de música clásica: “Buenos Aires noir”, Allison Brewster Franzetti y Carlos Franzetti; James Fitzpatrick, productor. “Enrique Granados: Goyescas”, José Menor; Francisco Moya Castro, productor. “José Serebrier Conducts Granados”, José Serebrier, director; Juan Pablo Gamarro y José Manuel Gil de Gálvez, productores. “Leo Brouwer: The Book of Signs, Paulo Bellinati: Concerto Caboclo”, Brasil Guitar Duo & David Amado, Conducting The Delaware Symphony Orchestra; Alan Jordan, productor. “Mágica y misteriosa”, Claudia Montero; José Manuel Domenech y Claudia Montero, productores.

—Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Luces y sombras. Concierto para guitarra y orquesta de cuerdas”, Claudia Montero, compositora (Claudia Montero); “Montuno en forma de chacona”, Roberto Sierra, compositor (Silvia Márquez); “Ofrenda”, Eddie Mora, compositor (Eddie Mora dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Heredia); “Prelude in F Major for Piano & Orchestra”, Jorge Mejía, compositor (Jorge Mejía & The Henry Mancini Institute Orchestra); “String Quartet No. 3 (In Memoriam Ludvvig Van Beethoven)”, Yalil Guerra, compositor (La Catrina String Quartet).

ARREGLO

—Mejor arreglo: “Massarandupió”, Luiz Cláudio Ramos, arreglista (Chico Buarque); “No me platiques más (instrumental)”, Rigoberto Alfaro, arreglista (Mariachi Divas de Cindy Shea); “Batango”, Lisandro Baum, arreglista (Quinteto Bataraz); “Campos neutrais”, Vagner Cunha, arreglista (Vitor Ramil); “Se le ve”, Milton Salcedo, arreglista (Milton Salcedo con Amaury Gutiérrez, Carlos Oliva y Michel Puche).

DISEÑO DE EMPAQUE

—Mejor diseño de empaque: “Diferentes tipos de luz”, Carlos Sadness, director de arte (Carlos Sadness); “La gira”, Miguel Vásquez “Masa”, director de arte (Sibilino); “Meio que tudo é um”, Daniel Eizirik, director de arte (Apanhador Só); “Mismo sitio, distinto lugar”, Rubén Chumillas, director de arte (Vetusta Morla); “9”, Christian Montenegro y Laura Varsky, directores de arte (Marco Sanguinetti).

PRODUCCIÓN

—Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “50 años tocando para ti”, Rafa Sardina, ingeniero; Rafa Sardina, mezclador; Eric Boulanger, ingeniero de mastering (Orquesta Filarmónica de Bogotá). “Feliz”, Gustavo Borner y Justin Moshkevich, ingenieros; Gustavo Borner y Justin Moshkevich, mezladores; Nick Baxter, ingeniero de mastering (Nahuel Pennisi). “Nocturno”, Leo Bracht, ingeniero; Leo Bracht, mezclador; Felipe Tichauer, ingeniero de mastering (Anaadi). “Rei Ninguém”, Thiago Baggio y Rodrigo Sanches, ingenieros; Rodrigo Sanches, mezclador; Rodrigo Sanches, ingeniero de mastering (Arthur Nogueira). “Salvavidas de hielo”, Carles Campi Campón, Ernesto García y Pablo Martín Jones, ingenieros; Carles Campi Campón y Matías Cella, mezcladores; Fred Kevorkian, ingeniero de mastering (Jorge Drexler).

—Productor del año: Rafael Arcaute; Linda Briceño; Eduardo Cabra; Andrés Torres y Mauricio Rengifo; Julio Reyes Copello.

VIDEO

—Mejor video musical versión corta: “Duele”, Bomba Estéreo; Sam Mason, director; Talia Bernstein, productora. “Pa dentro”, Juanes; Lionel Hirle y Grégory Ohrel, directores; Bret Rea yJocelyn Webber, productores. “Sexo”, Residente y Dillon Francis con iLe; Residente, director; Adiela Marie, productora. “Guerra”, Residente; Adiela Marie, directora; Residente, productor. “Malamente”, Rosalía; Canadá, director; Canadá, productor.

—Mejor video musical versión larga: “En letra de otro”, documental, Pedro Capó; Diego Álvarez, director; Vicente Solís, productor. “Amar y vivir”, documental, La Santa Cecilia; Charlie Nelson, director; Coyote Media House y Rebeleon Entertainment, productores. “3.000 vivos”, Los Pericos; Diego Álvarez, director; Verónica Álvarez, productora. “Un mundo raro: las canciones de José Alfredo Jiménez”, varios artistas; Rubén R. Bañuelos e Iván López Barba, directores; Iván López Barba y Alex Briseño, productores. “Panoramas”, Zoé; Gabriel Cruz Rivas y Rodrigo Guardiola, directores; Gabriel Cruz Rivas y Rodrigo Guardiola, productores.