$!“Literal”, la nueva apuesta de Juan Luis dedicada a los jóvenes y al amor

Luego de 35 años en la música y 15 exitosas producciones, la música sigue emocionando a Juan Luis Guerra. Esa pasión imperecedera la ha plasmado en “Literal” un disco en donde se atrevió a probar cosas nuevas para conectar con las nuevas generaciones.

“Tiene sonidos muy modernos sin perder la esencia de lo que es 4.40”, afirmó el músico durante un encuentro en su estudio en el país en donde regaló a los medios escuchar el disco por primera vez.

El disco está compuesto por bachatas, merengues, una salsa, un son, una de balada pop y una canción de cuna dedicada a su hijo Jean Gabriel. Dicha selección corresponde al deseo de ofrecer una propuesta variada.

La bachata resalta en el disco, siendo el género en el que se siente más cómodo. Al recordar sus primeros encuentros con la música de amargue recuerda cómo llegó a consumirla. “Mi tío Oscar a las 6 de la mañana me llevaba al colegio La Salle y en el camino ponía un programa de bachata. Ahí fue que comencé a escuchar bachata y son. La música se cultiva con el oído, tú oyes cosas y la almacenas y en algún momento las sacas. Por eso es tan importante decidir lo que vamos a oír”.

Fiel al estilo que ha cultivado en los últimos años en “Literal” también se escuchan letras inspiradoras que buscan llevar un mensaje de esperanza y en donde la palabra de Dios está presente. Dijo que la inspiración que no la busca, sino que más bien lo encuentra a él. “Lo que está dentro del corazón es lo que sale. No me pongo a buscar salmos o proverbios. Eso sale sin proponérmelo”.