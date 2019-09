Llegó con flow urbano y resultó un tremendo salsero

Él cautivó a los jueces y el público del concurso a base de una fusión musical ente la salsa que cantó y el estilo urbano de vestir. “Todo el mundo creía que yo era urbano al verme el flow y el estilo, y de repente le salí con una salsa, motivé el público y a los cuatro jueces que me dieron el sí”, señaló a Diario Libre, luego de su presentación.

Llegó con la seguridad que tiene una persona que sabe el talento que posee. Con flow urbano y una historia de sacrificios detrás Evaristo Martes pisó el escenario de Dominicana’s Got Talent.

¿Cómo inicia en la música? Evaristo respondió que, “inicié visitando las iglesias cristianas y ahí fue donde formé mi voz. Nunca he estudiado canto, esto es de naturaleza”, detalló.

.

Al ser cuestionado sobre qué quería proyectar en el escenario, su respuesta fue contundente.

“Yo quería demostrar seguridad y que el peso no limita a nada. Hay muchas personas que porque están en sobrepeso se limitan y dicen, no podemos cantar no podemos salir en televisión, y con esto les estoy demostrando a la gente de que sí se puede, y que podemos lograr hacia donde nosotros queramos , porque los sueños se pueden cumplir”, enfatizó.

Dueño de una potente voz y una gran capacidad para bailar, se considera un artista completo, algo que demostró durante su participación.

Con su gracia, voz, swing y movimiento, Evaristo levantó a todos de la silla.