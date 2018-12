Lo que dice Fernando Villalona sobre su peso

Los artistas y principalmente en estas fiestas navideñas, realizan demasiadas actividades y se trasladan de un pueblo a otro en cuestión de horas.

Todo eso puede generar un carga fuerte de estrés por el trasnoche y las comidas fuera de horas. El sobrepeso es una de esas consecuencias.

“El Mayimbe” del merengue Fernando Villalona dejó claro que su peso de 270 libras se debe a muchas razones y fue enfático en un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

“A diario recibo mensajes por Facebook, Instagram y también por WhatsApp tanto por mensajes directos como público, a veces chequeo el Twitter. Sin embargo, para mí se me ha hecho difícil en estos tiempos bajar de peso, lo siento en el alma.

Agradezco infinitamente la preocupación que ustedes tienen con mi peso, yo lo que pesaba eran unas 170 libritas y ahora ya son 270 libras que tengo. Pero me siento bien con la gracia del señor que no me abandona y me manda fuerzas con ustedes”, manifestó Villalona como una forma de calmar las preocupaciones de sus fanáticos.

Villalona les pidió paciencia y aseguró que luego que termine con los compromisos artísticos de diciembre, retomará los ejercicios y la comida saludable en las horas correspondientes. “Pero les pido paciencia por favor, porque detrás del artista, hay obstáculos, problemas personales, hay una parte humana que siente y padece. Ustedes quizás no noten lo que pasa con cada artista detrás del telón, pero uno mismo sufre de estrés , ansiedad, preocupaciones , responsabilidades fuertes, de problemas familiares y otras cosas más y tenemos que ocultarlo cuando entramos al escenario y este es mi caso”, confesó el afamado intérprete de temas como “Compañera”, “Te amo demasiado” y “Amaneciendo”.