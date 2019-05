Lo que dice Sergio Vargas del país y del maltrato hacia las mujeres

Siempre resuelto a hablar con la prensa, el destacado merenguero Sergio Vargas dio unas declaraciones durante el lanzamiento del álbum “Morisoñando Vol.1” del merenguero Gabriel, del cual colaboró en la nueva versión del tema “La quiero a morir”.

Sobre la situación actual del país, dijo que ganas no le faltan de alzar el vuelo, porque considera que en República Dominicana se vive con “falta de respeto” a las leyes, a la vida, a las instituciones y a las personas en sentido general.

No obstante, dejó claro que no se va de la isla porque le prometió a Dios que no dejaría a sus hermanos “descamisados en Villa Altagracia sin él”.

“Pero deseos no me faltan por la falta de respeto con que se vive en este país”, señaló.

Reiteró que la falta de difusión del merengue apunta a su desaparición, pero está confiado en que artistas como Gabriel y las nuevas composiciones en el género harán que “el merengue no desaparezca”.

“Esto es una señal clara de que al parecer el merengue no perecerá. El merengue sigue siendo una fuente inagotable de inspiración. De la única manera que no caerá en una gaveta guardado como un documento histórico es si las nuevas generaciones lo asumen”, manifestó el Negrito de Villa.

Elogió que Gabriel es un músico formado. “Compone, arregla y canta, y es mejor persona que artista”.

Detalla que en Puerto Rico, aun con la influencia del reguetón, por ley se coloca la plena en las emisoras.

Por supuesto, se refirió al incremento de los casos de violencia intrafamiliar.

“Mujer dominicana, antes de meterte con un hombre de esta misma sociedad, investiga como era el papá de él con su mamá, su abuelo con su abuela, porque si no lo haces ‘te va a doler’”, exhortó en tono cantado el merenguero.

Señaló que los hombres violentos deberían casarse con otro hombre para “cuando se vayan a las trompadas con su pareja”, los dos vayan presos por riña”.