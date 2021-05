Lo que dijo Juanes sobre grabar "La bilirrubina" de Juan Luis Guerra

Es bien conocida la admiración mutua que se tienen Juanes y el maestro Juan Luis Guerra. Han compartido escenarios y encuentros familiares.

El artista colombiano estrenó su nuevo álbum "Origen", en el que experimenta con diferentes tipos de música.

El intérprete de "Volverte a ver" regresa a sus raíces y con su producción musical de versiones rinde homenaje a los artistas más influyentes en su vida y su carrera, desde Joe Arroyo y Bruce Springsteen, hasta Bob Marley y Juan Luis Guerra.

Del maestro dominicano, el colega colombiano grabó "La bilirrubina", uno de los grandes hits de Guerra de su álbum "Bachata rosa" (1990).

En una entrevista con la agencia AP, Juanes habló brevemente de esta canción, destacando que es una composición que marcó su vida.

AP: Jugaste bastante con los ritmos de las canciones. “La bilirrubina” ya no es tan solo un merengue, por ejemplo.

JUANES: Digamos que parte de la idea inicial era no acercarnos a la original porque competir contra esas versiones, eso es imposible. De alguna forma tenía cierto miedo. ¿Cómo hacer una canción de Gardel, por ejemplo? Y lo que hicimos fue alejarnos lo que más pudimos de ahí, respetando obviamente la melodía y el tempo de la canción y la tonalidad de la mayoría de las canciones. Este álbum lo coproduje con Sebastián Krys (e) hicimos una mancuerna muy especial. Era como cuando estábamos en el colegio que nos decía la profesora “dibujo libre”, o sea, haga lo que quiera, sin importar. Y eso fue muy chévere, como la libertad creativa de poder irnos por la bachata, por el reggae, trayendo elementos de la percusión colombiana, el rock de la guitarra, la batería. Y la forma de grabar el álbum también, que fue digamos muy cuidadosa, manual, orgánica, porque acá no hay nada programado, son personas tocando. Y eso me hacía mucha falta también"

Además, en la referida entrevista dijo que a través de 12 canciones que incluyen “Volver” de Carlos Gardel, “Y nos dieron las diez” de Joaquín Sabina y “Could You Be Loved” de Bob Marley, el rockero colombiano viaja a su infancia y adolescencia en “Origen”, su 10mo álbum de estudio.

“Yo creo que era algo que me estaba pidiendo el alma, sinceramente”, dijo Juanes en una entrevista reciente vía Zoom desde Miami. “Después de haber hecho muchos experimentos con diferentes tipos de música, como que en este momento de mi carrera y a mi edad también me doy cuenta de que regresar a ese origen era demasiado necesario”, manifestó el astro de la música latina.

"12 iconos, 12 historias, 12 canciones, un solo homenaje", así describe su propuesta musical.