$!Lo que faltó en el show de medio tiempo de The Weeknd, según Maluma

El cantante canadiense The Weeknd protagonizó el esperado Pepsi Super Bowl LV Halftime Show, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Aunque tuvo despliegue de luces, fuegos artificiales, escenografia y decenas de músicos y bailarines, The Weeknd no llevó invitados en sus casi 14 minutos de espectáculo.

Es por eso que el "Pretty boy", Maluma, hizo una queja pública, aunque en tono divertido, porque Abel Makkonen Tesfaye, nombre real de The Weeknd, no cantó el remix de "Hawái", el tema que lanzaron juntos en noviembre del 2020 y que suma más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

"Muy duro todo pero..... faltó #HawaiRemix", escribió Maluma, quien a los pocos minutos ya contaba con miles de reacciones y respuestas ante su tuit.

Se cree que el artista latino hubiese deseado que su colega entonara algunos versos del tema en el show deportivo que es considerado el más visto de la televisión norteamericana, y que a su vez incrementa las búsquedas de la música de las estrellas involucradas.

La española Rosalía y el colombiano Maluma eran esperados en el evento producido por DPS con Roc Nation y Jesse Collins, pero el galardonado artista canadiense lo hizo solo.

El show de The Weeknd ha dividido opiniones en redes sociales con su presentación durante el medio tiempo del Super Bowl LV. A muchos les gustó, pero otros tantos lo catalogaron como "lento" y "aburrido" y que dejó mucho que desear.

Asimismo, fue comparado con el de Shakira y Jennifer López el año pasado.

El artista presentó un concepto retro y emulando el look con la chaqueta roja y los pantalones negros de sus anteriores videos "Blinding Lights" y "Save your tears".

Además de esos éxitos cantó los clásicos Starboy, I feel you coming y Can't feel my face.

Aunque Maluma no cantó, sí estuvo en el Super Bowl, pero en un comercial (que cuestan millones dólares). Desde hace dos años, Maluma es la imagen de la cerveza Michelob Ultra y en la noche del Super Bowl presentó una nueva línea.

En el comercial no se ve el reguetonero de Medellín, sino a un imitador suyo.