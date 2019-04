$!Lo que se espera en el concierto de Anuel AA y Karol G en el estadio Quisqueya

Dos de los artistas urbanos más populares de la actualidad a nivel internacional, Karol G y Anuel AA se presentan en el país el próximo 18 de mayo. Los artistas, que desde el pasado año mantienen una relación amorosa llegan juntos en concierto por primera vez a la República Dominicana.

Para el evento se prepara una gran puesta en escena, donde los artistas interpretaran sus principales éxitos. Así lo informaron sus organizadores a través de un encuentro con periodistas en el restaurante Mitre.

“Culpables” es el título que da nombre a la gira que une al boricua y a la colombiana, y que se presenta en las principales ciudades de América Latina. El show es una fusión de ambos artistas cantando en conjunto.

Ciudades como Bogotá, Cali, Buenos Aires, Santo Domingo y ciudad de Panamá, estarán recibiendo durante el primer trimestre del 2019 a la pareja que ha revolucionado las redes sociales.

El nombre del tour le hace honor al tema “Culpables”, sencillo en el que se les vio trabajando juntos por primera vez, y como es costumbre para el pionero del Trap Latino, hasta la fecha ha acumulado más de 484 millones de visitas en YouTube y “arrasó” con las descargas en todas las plataformas digitales.

Artistas locales

Varios de los exponentes más populares de la República Dominicana se presentarán en el evento. Se espera que sea un festival donde la unión musical se ponga de manifiesto. Los productores del evento también informaron que para el recital se tiene previsto que algunos de los artistas con los que han grabado estén presentes.

Anuel AA

“Desde que empecé mi carrera tenía ganas de ir a la República Dominicana, pero por circunstancias de la vida y porque me cogieron preso no pude asistir”, señaló Anuel AA desde su casa en Miami.

Sobre su proceso en la cárcel, aseguró que sigue siendo el mismo. Sólo que ha cambiado su línea musical. Ha madurado y trabaja de forma más profesional.

Se refirió a los intérpretes del género local señalando que los respeta y los escucha. Dijo que el Alfa es su favorito y dijo que además escucha mucha música dominicana. En especial bachata.

La novel pareja “lanzó” su segundo tema en conjunto llamado “Secreto”, el cual comenzó como una campaña de intriga en la red social Instagram, para luego dar a conocer el sencillo que debutó en la posición No. 10 en Hot Latín Songs, No. 3 en Latin Digital Songs Sales, No. 9 en Latin Streming Songs, y además, ha superado la cifra de 100 millones de visitas en YouTube, desde su lanzamiento el 14 de enero.