Lo que se publicó en la revista Rolling Stone sobre el dembow dominicano

Mucho se ha debatido sobre la falta de trascendencia a nivel internacional del dembow dominicano, fundamentada esta teoría en la limitada, repetitiva y en la mayoría de los casos violentas y sexualmente explícitas letras. Sin embargo, gracias al interés de disqueras y artistas internacionales, el controversial ritmo local parece descollar a nivel mundial.

Este es en resumen lo que se opina en un reciente artículo publicado en la prestigiosa revista estadounidense Rolling Stone, en un reporte titulado “Dembow Took Over the Dominican Republic. Can It Take Over the World?”, lo que en español se traduciría como: “¿El dembow se hizo cargo de la República Dominicana. ¿Puede conquistar el mundo?

En el análisis realizado por los redactores Suzy Exposito y Elias Leight se hace referencia al impacto del cantante El Alfa con sus colaboraciones con artistas como Cardi B, Major Lazer y J Balvin

De acuerdo al artículo, hace dos meses, Awez Darbar, un bailarín y coreógrafo indio con un número considerable de seguidores (1,7 millones de suscriptores en YouTube y cerca de 19 millones de seguidores en TikTok) publicó un nuevo video de baile en línea. La mayoría de sus clips están configurados con canciones que son populares en India; ocasionalmente, Darbar incursiona en éxitos en inglés como «In My Feelings» de Drake o «Girls Like You» de Maroon 5, pero a finales de septiembre, el bailarín se retorcía en el suelo y golpeaba el cielo con los puños, tratando de mantenerse al día con los golpes de martillo de El Alfa, de quien se asegura es se especializa en el género conocido como dembow.

Otros que también mencionan en el análisis son Lírico en la Casa, Chimbala o Nene Amenazzy. Reseñan además que la exposción que le damn al ritmo los peloteros de grandes Ligas influye en el reconocimiento internacional que ha tenido.