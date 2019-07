Locutor Mariachi Budda en los créditos de la canción “Con altura” de Rosalía y J Balvin

“E’to vamo’ a arrancarlo con altura”, así se inicia la famosa canción “Con altura” de la cantante española Rosalía y el colombiano J Balvin ft. El Guincho, y que se encuentra entre las 10 mejores canciones de 2019 de la revista Time.

Además de que el ritmo de la canción tiene base dominicana, específicamente el dembow, la frase que da inicio al tema es de un dominicano, el popular locutor radial Mariachi Budda.

“E’to vamo’ a arrancarlo con altura” fue dicha por Aury Pineda, nombre de pila de Mariachi Budda durante un segmento del programa de televisión Sábado Extraordinario “Fronteo en las Discotecas” en fecha del 19 de noviembre del 2018 y se encuentra disponible en Youtube.

En un reportaje del periódico The New York Times titulado “Spanish-Language Music Has Gone Global. Watch Rosalía Make Her Hit ‘Con Altura” (La música en español se ha vuelto global. Mira como Rosalía hizo su éxito ‘Con Altura’) publicado este 8 de julio, el periodista Joe Coscarelli para el segmento “Diario de una canción” entrevistó por Skype a J Balvin, Rosalía, a los productores Pablo (El Guincho), Frank Dukes y a Mariachi Budda.

Los creadores del tema manifestaron que luego de ver el video del locutor en internet les pareció genial y divertido y dijeron “¡Eso es!”.

“Rosalía recorrió YouTube en busca de una chispa mágica. Allí se encontró con un clip de diálogo de Mariachi Budda, una personalidad de la radio y la televisión dominicana, un eslogan que se traduce literalmente como “con la altitud”, y le dio a la canción su nombre y su actitud”, cita el diario norteamericano.

Mariachi, a quien se le acuñan las frases “Wao que movie”, “tienes que manejarte mejor”, “frenamo’ feo”, “llegó la luz” y “Pa’ cuando” , dijo a The New York Times que “vamos a hacerlo con altura’ es una frase que digo mucho en mi programa de radio que se difunde por la emisora Mortal 104.9 y cuando voy a programas de televisión. Es parte de mi vocabulario”.

“GRACIAS MI DIOS SOMOS MUNDIALES DESDE RD #conaltura #conaltura PAL MUNDO”, escribió el locutor en sus redes sociales.

Al hacer una búsqueda de la canción y de los créditos aparecen los nombres Rosalía Vila, José Álvaro Osorio Balvin, Pablo Díaz-Reixa, Alejandro Ramírez, Frank Dukes y Mariachi Budda.

“Con altura”, estrenada en marzo, supera los 500 millones de reproducciones en Youtube.

El videoclip fue grabado simulando un avión donde el productor El Guincho interpreta al piloto y dice la famosa frase “E’to vamo’ a arrancarlo con altura”.