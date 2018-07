Los amigos celebran en Casa de Teatro

SANTO DOMINGO. “Al principio, se pensó que la Casa fuera exclusivamente de teatro. Un espacio para aquéllos que no encontraban espacio. Un lugar para la experimentación, pero la realidad que vivía el país, exigió a la Casa que abriera sus puertas a otras manifestaciones. Lo que fuera Casa de Teatro en sueños, se convirtió en Casa de fotografía, de artes plásticas, de poetas, de titiriteros, de grupos folclóricos, de ballet clásico, de música experimental, Casa de talleres de todo tipo, de disidentes políticos, de escritores, de amantes del cine, Casa abierta a todo aquel que buscara un espacio para ser y soñar sin importar el nombre ni su cuenta de banco”, así define el fundador de Casa de teatro su historia.

Por los 44 años de Casa de Teatro, muchos amigos lo visitan. Esta corta entrevista, pertenece a una serie de artículos y entrevista que está realizando Freddy Ginebra a esos amigos que lo acompañan en esta importante celebración.

La entrevista

Vive a dos cuadras de la iglesia de San Antonio en Cárdenas y va a ella todos los domingos y hasta canta. No lo conocí en Cárdenas, sino en la azotea de los Condes de la Habana. Desgarraba su inseparable guitarra cantando “Los fantasmas”. La noche se hizo cómplice y una canción siguió a otra. Me maravilló su voz, sus composiciones y la mirada de futuro. A su lado, su inseparable Yadira, luego me habló de su trabajo con los niños especiales, me contó la historia de amor de una de las parejas y tantas otras historias. Lo invite a Santo Domingo y no lo dudó un instante, y con guitarra y novia se subió al avión y aterrizaron en el escenario de Casa de teatro. Y se quedó todo julio a cantar y celebrar conmigo.

—¿Quién eres?

Soy Celestino Esquerré, un joven cantautor cubano nacido en la ciudad de Cárdenas.

—¿A que le cantas?

Le escribo y le canto a todo lo que me toque el alma, todo aquello que me hace latir el corazón de manera diferente casi siempre viene acompañado de una canción.

—Vivir en la Habana es... Uno de los grandes retos de mi vida, mudarme a La Habana hace cuatro años a mostrar y a defender mi obra ha sido una aventura inimaginable.

—Cuando compones piensas en... Intento no pensar mucho, simplemente trato de dejarme llevar por ese torrente de emoción que me provoca ese misterioso y maravilloso momento.

—¿Con qué sueñas?

Sueño con poder llevar mis canciones de la mejor manera posible a todos aquellos que las esperen, con ser un hombre comprometido con sus raíces y su tiempo y con seguir formando y disfrutando de una familia maravillosa.

—Ser cubano es... Un sabor fresco, un color hermoso y vivo, una responsabilidad.

—La vida es una oportunidad para... Vivir intensamente cada segundo y agradecer a Dios sembrando cada día su grano de amor en este mundo.

—¿En qué crees?

Creo en Dios y en que a través de él cada hombre puede hacer de este mundo una hermosa casa, de cada día una fiesta y de cada hombre un hermano.

—Los aplausos te saben a...Besos y a abrazos.

—Dónde está la felicidad?

En el aquí, el ahora