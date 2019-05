$!Los Amigos Invisibles regresan con una maleta de éxitos a República Dominicana

Después de un 2018 con más de sesenta conciertos, una gira que los llevó por más de catorce países y una nominación al Grammy americano por su álbum “El Paradise”, la querida y popular agrupación venezolana Los Amigos Invisibles estará presentándose en República Dominicana este próximo 27 de julio, de la mano de MISHU MUSIC, productores del renombrado festival musical Isle of Light.

La banda, dueña de un inconfundible sonido que fusiona elementos de la música disco, acid jazz, funk y ritmos latinos, con él han conquistado el corazón de un público muy fiel en todo el mundo, promete adueñarse del escenario del Hard Rock Café Santo Domingo, llenándolo de buena onda y muchos éxitos musicales.

Y es que desde que irrumpieron en 1998 en la escena musical con su álbum “The New Sound of the Venezuelan Gozadera”, canciones como “Ponerte en cuatro”, “Sexy”, “Mentiras” y “La que me gusta”, entre otras, se convirtieron en las favoritas de toda una generación, una fórmula sonora que sigue poniendo a bailar y gozar a públicos de todas las edades.

El trío, que originalmente era un sexteto, arrancó recientemente (el pasado 21 de abril en Nueva York) una gira en conjunto con la banda colombiana Aterciopelados, un tour que los llevará por diez ciudades de unión americana. De ahí, saltarán a Latinoamérica, siendo República Dominicana una parada prácticamente obligatoria.

Es así como llegarán al país a presentar su nuevo sencillo “Tócamela”, una canción que muestra su madurez artística manteniéndose fiel a su estilo vibrante y sofisticado.

Esta es la carta de presentación de su décimo tercer álbum de estudio y que saldrá al mercado a finales de año. Se trata de un tema jocoso, bailable y sensual con el sonido y lírica característicos de la agrupación. Su video en YouTube ya supera las 340 mil vistas, con decenas de elogios de sus seguidores.

Las boletas para el concierto en suelo dominicano ya están a la venta en isleoflight.com, con un precio especial “EARLY BIRD PREMIUM” de RD$2,700 y “EARLY BIRD GA” de RD$1,750.