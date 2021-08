$!Los ARMY, un ejército adorable dispuesto a hacer lo que sea por sus ídolos

Las hay de todas las edades, culturas, etnias y sobrepasan las barreras idiomáticas. Son apasionadas y no dudan en hacer lo que sea por defender a sus ídolos y apoyarles en todo momento, las ARMY como se denomina el club oficial de fanáticos de la banda de pop surcoreana Bangtan Sonyeondan (BTS), que traducido al español significa “Boy sscouts” a prueba de balas o chicos a prueba de balas.

A pesar de que el inmenso club de fanáticos es integrado por una gran cantidad de personas, es totalmente descentralizado y acéfalo, ya que no existe un líder que los rige, y dependiendo de cada región existe una persona que se auto denomina el presidente que encabeza el club de fans en cada región o país.

Son bastante activos en la web y no dudan en denunciar, reportar y dilapidar a todo aquel que hable de forma despectiva o emita un comentario que no sea de su agrado sobre uno de los integrantes de la boy band .

Pero, no basta con escuchar sus canciones, tener todos sus posters y ser poseedores de una colección interminable de objetos alusivos a ellos, para formar parte de este selecto grupo de fanáticos. Es necesario conocer las fechas importantes como los cumpleaños de cada uno de los que integran a Bangtan Sonyeondan además de conocer sus apodos, gustos y al igual que celebrar cada uno de sus hits, amar a BTS intensamente y conocer la importancia del 9 de julio.

ARMY es la sigla para el anglicismo “Adorable Representative M.C. for Youth ”, que en español significa “Adorable Representante M.C. para la Juventud” y el término “M.C.” son siglas en coreano que se utilizan para definir a alguien que es una maestro del rap.

El club de fanáticos se fundó teniendo en mente que los fans de “Bangtan” debían ser representantes que hablan por aquellos jóvenes que se sienten oprimidos por la sociedad, una ideología bajo la cual se creó el grupo musical, ya que sus canciones no solo hablan de cosas banales, sino que muchas veces son un grito desesperado y de lucha hacia la sociedad en la que viven; un grupo de chicos que canta sobre los problemas de su generación

Acciones benéficas

Sin embargo, OIAA no es el primero ni el único grupo dentro del ARMY que realiza proyectos caritativos. Ya que estuvieron apoyando el “Black Live Matter” y la sensibilización con palestina.

Luego de esto los ARMY continuaron haciendo todo tipo de actividades benéficas, como en 2018, una fanática llamada Ana convocó a sus seguidores en Twitter para colaborar en un proyecto de caridad. El tuit se volvió viral y un grupo de voluntarios de todo el mundo se organizó en cuestión de horas para crear One In An Army (OIAA), una base de fans de BTS que está centrada en la caridad, y que no es una organización política o activista per sé.

En noviembre de 2017 BTS colaboró con Unicef para lanzar la campaña antiviolencia “Love Myself. BTS “y su entonces sello Big Hit Entertainment hicieron una donación de 500 millones de wones surcoreanos (US$ 418.897.60), destinaron el 3% de la venta de los discos físicos de su colección “Love Yourself”.

Demostraciones de afecto

Besos, Videos, sonrisas, retweet y demás son el motor de este ejercito de fanáticos, el cual se alimentan cada día de la rítmica melodía surcoreana de esta banda, a pesar de no comprender lo que cantan.

Apps

Los ARMY no se conforman con solo estar presentes a través de las redes, también existen varias aplicaciones de sistema Android y Apple, donde los fanáticos comparten contenido, se traducen las canciones, se pueden ver conciertos y hasta crear un avatar para interactuar con el septeto. Una de las más famosas es la BTS WORLD, considerada la app oficial del ARMY.

BTS (Bangtan Sonyeondan) es un grupo surcoreano formado en Seúl en 2010 y que debutó en 2013 bajo la compañía Big Hit.2 Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, quienes coescriben y coproducen la mayor parte de su material discográfico.

A pesar de haber sido creado con un estilo principalmente hip hop, ha llegado a incorporar una gran variedad de géneros en su repertorio musical.

Luego de su debut con el álbum sencillo “2 Cool 4 Skool” en 2013, BTS publicó los EPs O!RUL8,2? (2013) y Skool Luv Affair (2014), así como su primer álbum de estudio, Dark & Wild (2014).

A partir del año 2015 comenzó a establecer su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos de la serie The Most Beautiful Moment in Life: Part 1 (2015), Part 2 (2016) y Young Forever (2016) proyectos musicales que les llevaron a la conquistar la cima del universo musical.

Su popularidad siguió creciendo y extendiéndose con “ Wings”, que fue su primer disco en comercializar más de un millón de copias en Corea del Sur, y con su reedición You Never Walk Alone. Para 2017 entró al mercado musical global como el principal promotor de la ola coreana, especialmente en Estados Unidos, y rompió múltiples récords de ventas.

Se convirtió en el primer artista coreano en recibir una certificación por parte de la RIAA, con su sencillo «MIC Drop»; en encabezar la lista Billboard 200, con Love Yourself: Tear (2018), y en obtener un disco de platino en Estados Unidos con el álbum Love Yourself: Answer (2018).

BTS ha tenido cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en menos de dos años, un suceso que ninguna banda había alcanzado desde los icónicos británicos “The Beatles”, quienes lo lograron entre los años 1995 y 1996.

Por otro lado, en 2020 fue el primer artista que lideró simultáneamente la Billboard Global 200 y la Billboard Hot 100, con su sencillo nominado a un premio Grammy «Dynamite».

Cada semana es uno de los grupos que posee una canción entre las primeras posiciones de la lista Bilboard Hot 100 .

La versatilidad de sus canciones y la sensibilidad de sus letras han logrado conectar a todo un ejército que no duda en dar la cara por ellos, BTS se ha ganado el corazón de toda una generación z que ha nacido en la era digital y tiene a sus ídolos a solo un clic de distancia.