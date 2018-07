Los artistas del momento se darán cita esta noche en Premios Juventud

La cantautora puertorriqueña Kany García estremecerá millones de corazones con ‘Soy yo’. Otro de los que pisarán el escenario del Watsco Center, en Miami, es el colombiano J Balvin, uno de los artistas más populares del momento con su tema ‘No es justo’ junto a Zion & Lennox.

La cadena informó en su portal Univisión.com que la estrella del trap Bad Bunny subirá al escenario para entonar el éxito ‘Te boté’ (remix) con Ozuna, Casper Mágico y Nio García. El ‘conejo’ también presentará su tema ‘Estamos bien’.

Las mujeres que están en la cima no se quedarán atrás. Becky G estrenará el video de su canción ‘Zooted’ y ofrecerá sus éxitos ‘Sin pijama’ con Natti Natasha y ‘Mal de la cabeza’ con Mau y Ricky.

Otros de los nombres de la gran fiesta es Maluma, quien justo en estos días anunció su nueva colaboración al lado de los chicos de Reik llamada “Amigos con derecho”.

Otros de los artistas presentes serán Gente de Zona, Jacob Forever, CNCO, así como Il Volo, Carlos Rivera, Johann Vera, El Taiger, Lenir, L.I.K.E., Raymix, Joss Favela, Wolfine, Yulien Oviedo, El Micha, Chacal, Srta Dayana, KC and The Sunshine Band, Yomil y El Dany e IAmChino, entre otros.

Además, Sofía Reyes, Jason Derulo y De La Ghetto interpretarán su canción “1, 2, 3” por primera vez en Estados Unidos.

Premios Juventud 2018 destacará a jóvenes ‘agentes de cambio’ que dirigen movimientos nacionales y de base a favor de la justicia social.

“Será una noche repleta de energía y pasión para generaciones múltiples en la televisión en vivo, además de contenido digital y social toda la noche, que ofrecerá a los televidentes y fans experiencias únicas detrás del escenario y conversaciones sobre los temas que más les importan”, reveló Jorge ‘Pepo’ Ferradas, presidente de Música de Univision Communications.

“PJ 2018 se centra en los fans, en la Generación Z”, dijo Ferradas.

La ceremonia será conducida por dos jóvenes de gran popularidad en redes sociales, Manolo González, el hijo de la colombiana Sofía Vergara, y Marielena Dávila, la hija de la actriz venezolana Chiquinquirá Delgado.

En la página oficial del show PremiosJuventud.com se podrá dar seguimiento a las noticias, los vídeos y todas las fotos y el contenido interactivo de este evento juvenil.