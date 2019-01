$!Los bailes que llevaron a Clarissa Molina y Amara ‘La Negra’ a la semifinal de Mira Quién Baila

View this post on Instagram

Parte 1: Que viva el merengue!!!!! Que viva República Dominicana ???? y todos los latinos del mundo!!! Dios cuánto me lo disfruté! LOS ADORO @jcnicot @yatniel_ !!! Ahora si mis amores una vez mas cuento con todos ustedes VAMOS A VOTAR POR MI Y SOBRE TODO POR LA @fundacionmonumentovivienteny #sisepuede #elfarolito #merengue #clarissamolina #MQBClarissa #Dominicanadepurasepa #MQBAllStars SI SE PUEDE!!! (PD: tiene un pequeño retraso la música en el vídeo.)