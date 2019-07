$!Los Beatles sí existieron, los recordamos y nos influyeron

Lennon, McCartney y Harrison se conocieron en 1957, aunque la irrupción del fenómeno se ubica en 1962, año en el que Ringo Starr se incorpora a la banda y fecha de publicación de su primer álbum, “Please Please Me”, grabado en los legendarios estudios de Abbey Road.

Por entonces la banda de Liverpool ya marcaba tendencia en el ámbito de la política, la ideología y una estética que llevó a convertir el peinado “beatle” en un icono de rebeldía y modernidad.

En el plano musical, demostraron una enorme versatilidad evolucionando del rock and roll y R&B de sus primeras canciones a una gran variedad de géneros, como el country, el folk rock y hasta la psicodelia, un carácter experimental que iba dos pasos por delante de la mayoría de sus coetáneos.

Cuando en 1964 desembarcan en EE.UU., una nación aún conmocionada por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y en continua busca de símbolos, la “Beatlemanía” (término acuñado por la prensa británica en 1963) revolucionó a una sociedad que ya llevaba meses hipnotizada con “I Want to Hold your Hand”, sencillo que llegó al número uno.