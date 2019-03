$!Los cinco anillos de compromiso que ha recibido JLo

Según cita la revista People en Español, Andrew Brown, presidente de WP Diamonds afirma que el anillo que le entregó el ex pelotero está valorado en US$1 millón; otros expertos sostienen que cuesta más del millón y aseguran que el precio llega a casi US$5 millones.

El mundo de la farándula internacional no le pierde pie ni pisada a “La Diva del Bronx”, por eso, se ha analizado con detalle cómo han sido los otros anillos de compromisos, cinco para ser exactos, que le han regalado sus amores.

Ben Affleck

Todos recuerdan el romance entre Ben Affleck y López, al punto que tenían su propio nombre: Bennifer. Si no, es preciso darse una vuelta por Youtube. El vídeo musical Jenny from the block que puso a la artista en el plano musical fue protagonizado por ambos. También fueron estelares en la película “Gigli”.

Ben le pidió que fuera su esposa con una hermosa sortija de diamante rosado de Harry Winston de 6,1 quilates, valorado en casi 3 millones de dólares.

La prensa recoge que Affleck suspendió la boda cuatro días antes alegando la gran presión mediática y un año después rompieron su compromiso. JLo reveló en su biografía que el actor le ‘rompió el corazón’ al cancelar la ceremonia en enero de 2004. En ese año ella vendió el anillo.