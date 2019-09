$!Los dominicanos nominados a los Latin Grammy

View this post on Instagram

Con un nudo en la garganta!!! Con la fe del que camina por los senderos de los sueños, por tantas horas invertidas en #eloficiodehacercancion hoy me siento más que bendecido por esta que es mi segunda vez en el @latingrammys, gracias a la academia de la música por tomar en cuenta este trabajo que pertenece a un equipo que involucró a pocas pero suficientes personas en el proceso, como productor y excelente ejecutor de la guitarra mi aplauso de pie a @carlos_luis60, como ingeniero de grabación, mezcla y masterizacion las odas van para @aemproduce y el gran aporte de mi tía Yuyu... que aparte de ser esposa de Carlos Luis, estuvo pendiente de que él no olvidara los temas en la guitarra y yo en las letras!!! Gracias mi gente por tanto!!! Y gracias sobre todo a Dios por las puertas que abre!! a @laorejamedia por todo el esfuerzo que han puesto en la distribución de este material!! GRACIAS!!! #repost @sebastianyatra ・・・ Es un gusto para mi anunciar los Nominados a la 20a Entrega Anual del #LatinGRAMMY en la categoria Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional @LatinGRAMMYs ¡Felicidades a todos los Nominados! ???????? #LatinGRAMMY @LatinGRAMMYs ????