Los duelos musicales en Instagram, la tendencia de los urbanos en cuarentena

Al principio de la cuarentena para prevenir el coronavirus los artistas apostaron a los conciertos en vivo en las redes sociales para entretener a los fanáticos.

Y aunque se siguen haciendo con intensidad, otros formatos para compartir música con los seguidores han ganado terreno en una semana y se han vuelto tendencia. Se trata de los “lives amistosos” o “duelos, versus” entre artistas.

En el país los urbanos como Don Miguelo y Secreto, Shadow Blow y Amenazzy, Mozart La Para y Black Jonas Point han realizado el reto.

Pero han sido los productores musicales boricuas Luny y Tainy quienes sin querer iniciaron el desafío.

Duelo de éxitos

El pasado fin de semana los productores boricuas de éxitos mundiales del género del reguetón realizaron un live ‘histórico’.

El concierto en el que cada uno, con consola en mano, tocaba sus mejores canciones por tres horas tiene más de 412 mil vistas en el canal de Youtube de Rapetón, un comunicador urbano puertorriqueño.

El ‘beat battle’ también está disponible en Spotify, lo que les sirvió para capitalizar el encuentro virtual, algo que todavía los criollos no han hecho.

Estos creadores han trabajado durante más de 15 años por el reggaetón y tuvieron la oportunidad de producir juntos en Más Flow: Los Benjamins, una alianza que marcó una época a mediados del 2000.

Luny echó mano del “Royal Ramble”, “La gasolina” con Daddy Yankee, Wisin y Arcángel, “Noche de Travesuras”, de Héctor El Father, “Dale don Dale” de Don Omar, “Wasa Wasa” de Tego Calderón, “Limbo” de Daddy Yankee, “Rakata”, de Wisin y Yandel, “Noche de entierro”, entre otros tantos.

Tainy siguió con éxitos como “El teléfono”, de Héctor El Father, “I Like it” de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny, “Gansta Zone” de Daddy Yankee, “Estamos Bien” y “Callaíta” de Bad Bunny y “China” de Anuel, entre otras.

Los urbanos criollos

Es bien sabido que el género urbano local carece de unión y estos “live amistosos” más allá de éxitos musicales han servido para propiciar la unión, el cariño y el respeto.

Shadow Blow y Amenazzy lo hicieron primero y fueron disfrutados.

Entre los éxitos de Shadow Blow no faltaron “Influencer”, “Una necesidad”, “Tú con él y yo con ella”, mientras que Amenazzy lo hizo con “Dios bendiga”, “Baby” y “No tenemos nada”.

En tanto que Don Miguelo y Secreto realizaron un live este martes ofreciéndole a los fanáticos lo mejor de su repertorio y lograron congregar a más de 115 mil usuarios en el en vivo de la popular red social.

Durante el encuentro virtual donde presentaron más de 60 canciones las emociones afloraron al punto de que Don Miguelo derramó lágrimas con una canción y dedicatoria de respeto por el cantante Secreto.

Entre los temas del “Mejor del bloque” estuvieron “La cola de motora”, “7 locas” y “Como yo le doy”; de Secreto “El chaleco”, “Papá Dios”, “Amanecí contento” y “De amor nadie se muere”.

Otro live lo protagonizaron Mark B y Super Kenny, de La Nueva Escuela, con canciones como “Par de velitas” y “Ella me mira”.

Los más recientes fueron los Mozart La Para y Black Jonas Point quienes recordaron sus inicios en el género urbano cuando protagonizaron una de las guerras musicales más recordadas por los fanáticos.

Los urbanos acudieron a un “live amistoso” en Instagram entre anécdotas, emociones y palos musicales por más de tres horas, culminando más allá de la medianoche del jueves.

Al final, Mozart y Black Jonas improvisaron. Dentro de los temas pusieron las tiraderas como “El MVP del Milenio” y “La muerte de Mozart”, canciones entre 2008 y 2009, además de éxitos como “Mujeres” de Mozart La Para y “Lo que quieras” de Black Jonas Point.

Live frustrados

La guerra musical entre El Alfa y El Mayor Clásico y la negativa de colaborar juntos tiene varios años. Muchos esperaban un duelo de éxitos, pero no se dio por la negativa de El Alfa.

La situación que molestó al Mayor surge a raíz de que El Alfa propusiera un desafío entre urbanos éxitos tras éxitos. “¿Con cuál artista de Dembow puedo hacer un live que tenga más de 50 palos para darle una y una? Quién me aguanta”, fue el reto del intérprete de “Suave” que fue aceptado por El Mayor Clásico, no obstante, El Alfa no accedió.

Es ahí cuando entra Santiago Matías al debate y realiza un video de Youtube para Alofoke Radio Show con el título “El Alfa no quiere ayudar al Mayor”, generando la molestia del Mayor Clásico, quien le reprochó a Matias que siempre lo 'devalúa' frente a El Alfa y minimiza sus aportes al género.

Otro “en vivo” que no se ha dado es el reto de Omega con los merengueros de calle, que encontró respuesta en Sujeto Oro 24 arremetiendo contra “El Fuerte”.

Omega se refirió como el ‘padre’ de Sujeto, Ala Jazá, Tito Swing, El Cata y otros, y para hacer el video en vivo pedía la participación de cinco exponentes del merengue de calle, una hora con cada uno.

En un largo mensaje en su cuenta de Instagram, El Sujeto Oro 24 escribió: “Quiero decirte que yo aceptaría tu reto si lo hicieras de manera directa y sin demagogia... Tú eres una persona inestable, soy más puntual que tú, soy más bacano que tú, estoy más estable que tú en todo el sentido de la palabra”.

Muchos usuarios en las redes sociales se preguntan si sería posible un duelo entre los pilares del género urbano dominicano Lápiz Conciente y Vakeró y de los internacionales hay quienes esperan ver el duelo de Anuel y Ozuna, Bad Bunny y J Balvin, Arcángel y Farruko.