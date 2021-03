Los estrenos musicales de marzo de los ritmos alternativos

Retro Jazz – Arrollito Cristalino

Un buen arreglo musical y como siempre una interpretación vocal en su punto, pero este es un merengue que tiene en su versión original un melao particular y que no creo que empalme del todo con este arreglo, creo que una nueva composición hubiera ido aún mejor (muy bien logrado repito), las ejecuciones de todos están muy bien, el sonido de la mezcla por igual, pero quizás sea bueno explorar cosas inéditas además de las adaptaciones.

Inka – Justicia

Desde la publicación de su primer sencillo El Caimito, Inka ha sido un artista que merece atención, a nivel lírico siempre presenta cosas interesantes como lo hace nuevamente en Justicia, otro de los estrenos de esta semana, un arreglo musical simple pero que cumple el cometido, pero lo que llama la atención de esta canción es la interpretación del artista, por mucho su mejor trabajo vocal, se nota con fuerza y madurez, muy bien.

Lo’Primo – Luna

Todo lo que presentan Lo’ Primo tiene una calidad asegurada en las interpretaciones, pues Arlen y Roberto son dos cantantes sin desperdicios.

Luna tiene cosas interesantes pero no se queda, el arreglo con muchos elementos secundarios tampoco agrega algo cachy y esto no ayuda a la canción que de hecho me gusta, pero no tiene elementos que si tenían temas como Chiquitita o El Juego.

Luitomá – La Turba

Un tema que no es comercial pero que está bien logrado, hay que escucharlo varias veces para descubrir lo que tiene, un buen arreglo musical sirve de base a unas letras que narran las protestas sociales del pasado año. Luitomá nos entrega una canción interesante.

Amplía estos y otros estrenos musicales dominicanos en

Por José Luis Freitas.