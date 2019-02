Los Grammy rompen esquemas en una gala liderada por mujeres

“La música me ha ayudado contar mi historia”, dijo la ex primera dama. “La música nos muestra que todo importa”.

“Desde los discos de Motown que desgasté en el Southside (de Chicago) a la canciones de ‘Quién hace funcionar el mundo’ (referencia al tema ‘Run the World’ de Beyoncé) que me dieron energía a lo largo de última década, la música siempre me ayudó a contar mi historia”, dijo Obama.

“Y sé que esto es cierto para todos aquí. Nos guste el country, el rap o el rock”, añadió la ex primera dama, que tuvo que interrumpir, en un primer momento, su intervención por los constantes aplausos y gritos del público de los Grammy.

Obama aseguró, asimismo, que la música ayuda a la gente a compartir “su dignidad, sus tristezas, sus esperanzas y sus alegrías”.