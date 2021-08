Los ‘juntes’ en carpeta que tenía Johnny Ventura y la anécdota de René Brea

Y dejó claro lo siguiente: “Nadie va a llenar los zapatos de Johnny Ventura. Gracias a Dios tuve 46 años al lado de mi papá. En esos años, mi papá fue forjando y creando unos zapatos para mí, que yo me los estoy poniendo hoy en día para que ustedes disfruten su música”.

“Traté de que todo fuera un éxito, excelente, pero escuchando la grabación del evento ahí fue que me di cuenta que la voz se me entrecortó, estaba ronco...No sentí nunca nada de esto en el show, pero después sí. Son muchas experiencias que estoy comenzando a vivir, no sé cómo voy a reaccionar”, narró.

El productor del espectáculo “El Legado del Caballo”, René Brea contó a DL una anécdota con Johnny Ventura durante las grabaciones del concierto virtual “Más de 100” en noviembre del año 2020, que fue un éxito en cuanto usuarios registrados y la proyección.

“’Más de 100’ fue para mí el concierto más retador. Don Johnny recién salía de padecer coronavirus, una persona de 80 años, había cosas que cuidar... Yo recuerdo que él estaba preocupado, me decía: ‘René, no me siento seguro que te vaya a dar lo mejor de mí’. Yo le dije: ‘Oigame, nosotros somos un equipo, tire pa’ lante que usted va a quedar bien”.

Continuó el relato: “La mejor satisfacción que yo me llevo hoy, y se lo dije después que pasó el show, es que cuando la gente vio ese concierto dijo ‘Johnny Ventura está...fuerte’ , o sea, que había un update, se notaba renovado y él en la grabación no se sentía así. Después que don Johnny se vio, me dijo: ‘Wao, tu eres una estrella’ y le respondí: “No, la estrella es usted”.

Las palabras de Brea coinciden con otras anécdotas de que no importa cuán cansado e indispuesto estuviera por cualquier situación, cuando subía al escenario se transformaba y daba lo mejor de sí para el público.

En este evento del pasado año se conectaron, según informaciones, más de 26,630 usuarios. La energía y la complicidad se impuso en todo momento mientras cantaban y bailaban el género por excelencia de los dominicanos.

Sobre la selección del repertorio del concierto del próximo 24 de septiembre de 2021, dijo que es difícil, debido a que en su prolífica carrera, Ventura grabó más de 100 álbumes. “Vamos a hacer todo lo posible por seguir escarbando en ese repertorio tan amplio para sorprender al público el 24 de septiembre”, expresó Brea.

Domingo Bautista, que será el presentador, dijo que hay que recordar al legendario artista con alegría.

Contó a DL que Johnny le llegó a comentar algunos proyectos porque era indetenible y siempre estaba planeando sorpresas. “Don Johnny siempre estaba armando cosas. Él no paraba. Tanto desde el punto de vista artístico como empresarial. Hablamos de hacer algo en conjunto, pero lamentablemente esa partida inesperada tronchó esos proyectos”, reveló.

“Era un hombre incansable. Fue un gran trabajador y luchador. Debemos recordarlo con alegría, él representó la alegría del país en términos de sus aportes a través de la música dominicana, especialmente del merengue”, resaltó.

El próximo 24 de septiembre desde las 9:00 de la noche en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua el público disfrutará de la música del maestro Wilfrido Vargas, “La Diva del Merengue” Miriam Cruz y Jandy Ventura “El Legado”; mientras que el humor lo pondrán Felipe Polanco “Boruga”, Jochy Santos y Cuquín Victoria.

Será producido por René Brea y la dirección musical del maestro Henry Jiménez.