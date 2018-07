Los ‘mánagers’: El secreto detrás de una carrera artística exitosa

¿Se irrespeta el oficio?

En la actualidad con la diversificación de la industria, el surgimiento de redes, la falta de disqueras y la integración de familiares como guía de las carreras de muchos artistas, hay algunos que estiman que el oficio se ha irrespetado.

Al respecto Herrera señala: “En el caso de otros colegas y el mío de manera particular, hemos tenido la suerte de ser respetado, pero no se da en todos los casos”, afirma.

Mientras que Santana opina que ya “se entiende mejor el rol que se ejerce tanto a favor del artista. Una buena relación con el artista es vital para lograr un equipo que funcione”.

Lo que si resulta a veces un poco complicado aplicar -continúa- es la formalidad para ejecutar las tareas, porque nuestro país, se maneja con familiaridad y cordialidad entre la clase artística y a su vez ellos para con el público, somos una isla donde prácticamente todos nos conocemos y es lo normal que suceda, lo que si es que muchas veces esto hacer que el manager accione posterior a algunos acercamientos, que pueden darse de manera directa.

“El respeto se gana, la decisión de si eres o no respetado es una dependencia directamente proporcional a tu accionar, tu pones los limites, aceptas o desistes de temas y procedimientos típicos en nuestro diario vivir como representantes de uno o varios artistas”, adujo Lenin.

“Las consecuencias de una violación a tus derechos, acuerdos, contratos y más esta al amparo de la ley, por ende, de la organización y del carácter de un manager depende ese respeto vital para la vida útil de un artista”, sentenció el mánager del Mayimbe.

Para Solís “no hay una escuela para ser mánager, yo he ido a aprendiendo sobre la marcha; no tenía ninguna experiencia lo importante es ponerle pasión a todo lo que se hace por el artista y su proyecto, pero no hay que negar que hay muchas personas que piensan que cualquiera puede hacer nuestro trabajo, pienso que lo fundamental que las personas se motive por aprender sobre la industria y el manejo en el mundo del entretenimiento” sentenció.

Jiménez asegura que todo va a a depender del desempeño del manejador el respeto que se le brinde en la industria. “A los que son manager realmente se les respeta, yo tengo más de 20 años y eso me ha llevado ganarme el respeto de la industria”, concluyó el experimentado manager.