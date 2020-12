$!Los mejores “gallos” se enfrentan en RD

Tres finalistas hablan en exclusiva

Tiempo Libre conversó con tres de los representantes de España, BNET; Chile, “Acertijo”; y el anfitrión, el dominicano Éxodo Lírical, quienes revelaron algunas de sus armas para esta guerra musical que podrá verse en varios países de habla hispana.

La representación dominicana en este concurso, Christopher Berroa o Éxodo Lírical, de 18 años, es uno de los más jóvenes de la competencia, sin embargo, no siente temor por esto, tampoco siente presión por ser el anfitrión, pues asegura que esto lo motiva a dar aún más de sí para demostrar su nivel.

“No siento presión, sino mucha curiosidad, cuando llegamos aquí pasamos un cierto asilamiento, y todos los competidores estábamos recluidos, solo nos veíamos por los pasillos, pero lo que siento es mucha curiosidad, aunque los tengo estudiados a todos y eso me da cierta ventaja”, confesó el criollo.

A pesar de su juventud él no es un improvisado; hace dos años se destacó en la final nacional, donde era el más joven.

“Yo no me siento como local, aunque un dominicano, Mozart La Para, sea jurado sé que él es bastante imparcial y con mucho criterio; sé que no tomará en cuenta que sea dominicano, por lo que me encuentro en el mismo nivel de todos los demás”, estimó.

Como él, el resto de los concursantes tienen las mismas ansias de alzarse con el triunfo final. Acertijo o Martín Fuentes, su nombre de pila, el representante de Chile, es un artista que sobresale tanto por su talento como por su historia personal. Él contó parte de su conmovedora historia de superación.

“El freestyle me ha ayudado mucho como elemento de superación. Es todo lo que una persona no puede ser. Yo en mi vida personal soy más ordenado, más tímido, pero al subirme al escenario me transformo en Acertijo y soy lo que como Martín no puedo ser”, señaló.

“Hace unos años fui víctima de un atraco, me quisieron robar el celular y me dejaron la cara marcada para siempre. Al principio caí en una depresión, pero gracias al freestyle tuve un nuevo despertar que me sirvió de catarsis”, confesó emocionado.

El representante español BNET o Javier Bonet confesó que para este final no piensa presionarse ni exigirse tanto en busca de un triunfo. Él ganó en el WiZink Center de Madrid una Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos a la que llegó en el último instante.

“Me gustaría cerrar la etapa de competición pura y disfrutar lo que queda de año y el que viene haciendo lo que de verdad me gusta, sin tener la presión de ganar”, señaló el joven español.