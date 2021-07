$!Los mensajes en memoria de Víctor Víctor a un año de su partida

El destacado cantautor Víctor Víctor falleció a los 71 años el 16 de julio del año 2020 a causa del coronavirus.

El intérprete dejó éxitos que seguirán marcando a generaciones como "Así es mi amor", "Mesita de noche" y "Solo bachatas".

Diversas figuras recordaron a "Vitico", como era llamado por sus cercanos, con una serie de mensajes, imágenes o videos.

El gestor cultural Manuel Betances trajo a colación su primera grabación con Wilfrido Vargas. Betances publicó una foto de un CD que contiene la canción "El camino de los amantes", con arreglos de Tito Guerrero y como parte de la orquesta de Wilfrido Vargas y Los beduinos.

"Un año sin Vitico, pero tenemos su música. Aquí les dejo un #LavateLasOrejas con su primera grabación realizada con Wilfredo Vargas, por allá en los años 70 (sí, Wilfrido era Wilfredo)", escribió.

Pavel Núñez siempre manifestó su cariño y admiración hacia el fenecido artista. Grabaron juntos y también compartieron escenarios.

“Tengo tantas cosas que decir de ti, que prefiero guardar silencio, para sentir tu presencia mientras te extraño, para no acordarme de qué ya hace un año que solo escucho tu voz cuando la pongo en play y te oigo cantando, esperando a veces esa llamada y que del otro lado estés tú y me digas que solo fue la broma más larga que se te ocurrió hacernos, pero la realidad es ley y un año después se que no llamaras, pero dentro de mi estás de alguna forma a un año hoy de volverte invisible y hacernos creer que no estás”, fueron sus palabras al pie de una fotografía de un concierto que realizó con él.

"Un año recordando tu música cada semana. Un año que el cielo tiene alegría con tu melodía. Hoy brindo por ti #VíctorVíctor #Vitico", comentó Gina Guerra.

"El algún lugar te espero, después del bosque del silencio", dijo el cantautor Janio Lora con una imagen cantando juntos.

El cantautor criollo Manerra, quien hizo junto a Daniel Santacruz el homenaje a Víctor Víctor en Premios Soberano 2021, se dedicó una canción en sus redes sociales.

"Se fue y no esperó la mañana, se fue y se llevó su guitarratres acordes y un par de maracasSe fue y no dijo nada..", dice parte del tema.

"Hoy les comparto esta canción que le escribí un dia como hoy a uno de mis superheroes de la música que hace un año se nos fue. "Siempre estarás¨ La grabamos junto a @catalinapinedaoficial una colombiana que quiero mucho y está incluida en el nuevo EP #Cucuche ", manifestó Manerra.

El exdirector del Servicio Nacional de Salud compartió un video compartiendo entre amigos, mientras Víctor Víctor reía y tocaba las maracas.

Casa de Teatro hará un gran homenaje a nuestro gran Víctor Víctor. Comenzamos con designar con su nombre el bar y luego una serie de artistas van a interpretar sus canciones”, dijo Freddy Ginebra Fundador de Casa de Teatro.

En el marco del 47 aniversario de Casa de Teatro, en agosto se realizarán conciertos con Sergio Vargas, Adalgisa Pantaleón, Janio Lora, José Antonio Rodríguez. Cada uno con un concierto separado en homenaje a Víctor Víctor”.

Víctor José Víctor Rojas nació el 11 de diciembre de 1948, en Santiago de Los Caballeros, una ciudad al norte de República Dominicana. Su madre, Avelina Rojas de Víctor, era ama de casa; su padre, José Víctor Arias, era dueño de una farmacia.