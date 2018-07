Los padres musicales que han influido en la carrera de los artistas

Wilfrido Vargas y Eddy Herrera

El veterano hacedor del merengue también dijo lo siguiente: “Cuando Eddy hizo el rap del ‘Jardinero’ demostró que no hay magia para el éxito que no fuera el esfuerzo, la disciplina y el compromiso”.

Wilfrido Vargas es su padre musical: “No solamente fue mi padre musical, fue la persona que me enseñó que la vida había que vivirla con respeto, responsabilidad, seriedad y entrega. Nosotros nos divertíamos mucho también”, expresó Herrera.

El maestro Wilfrido Vargas ha sido el “padre” en la música de muchos artistas que salieron de la agrupación Wilfrido Vargas y Orquesta; también fue el creador de otros grupos musicales con sobrada pegada, como “Los Hijos de Rey”. El merenguero Eddy Herrera salió de la orquesta del veterano saxofonista. Él dice con firmeza: “Si no hubiera estado con Wilfrido Vargas durante casi seis años, estoy casi seguro que quizás hoy día no estuviéramos conversando”, dijo a Diario Libre en conversación telefónica.

Romeo Santos y Anthony Santos

En reiteradas ocasiones, el famoso bachatero Romeo Santos ha dicho que su padre musical es Anthony Santos. De hecho, en sus inicios se llegó a pensar que eran padre e hijo. Prueba de la admiración hacia “El Mayimbe” es el tema “Ciego de Amor” (2005) cuando existía el grupo Aventura. Romeo cantó junto a su ídolo en el Madison Square Garden. Luego, volvió a reunirse con su ‘papá’ y con Luis Vargas y Raulín Rodríguez para el éxito “Debate de 4” en el álbum “Formula Vol.1” en 2011. “Este hombre me enseñó a cantar bachata. Si no fuera por él, Aventura no existiera. Es mi padre artísticamente, lo quiero y lo corono como “El papá de la bachata”, le dijo en una fiesta donde interpretaron “Por mi timidez” a inicios del 2000.

Anthony Santos le correspondió diciendo: “Aparte de la música, para mí es como mi hijo, desde chiquito lo estoy mirando, viene detrás de mí y ver el hombre donde está ahora es como si fuera el triunfo de Anthony Santos”.

Allí, Romeo Santos puso literalmente a “llorar la guitarra”, como un homenaje a la forma en que Anthony Santos hace uso de este instrumento. “Dale, dale, rompe esa vaina, rómpela...”, le dijo en esa ocasión Anthony Santos mientras Romeo tocaba la guitarra en el tema “Por mi timidez”.