$!“Los salseros criollos no arriesgan, se van por el camino fácil”, asegura El Montuno

Sobre su estilo musical aseguró que “es lo más orgánico posible, cuando escuchas mis canciones te das cuenta que la intención con ellas es que el bailador que conoce de salsa no sepa al final si se trata de un tema actual o uno clásico de los años 70 y 80, porque me considero fiel amante de la salsa antigua y con esa es la que me identifico”, expresó el salsero.

Sus influencias en la música

Sobre la salsa local

Al ser abordado sobre la música que realizan los salseros locales, este señaló:

“Los salseros de aquí son mis amigos, pero si me siento a hablar con ellos y les pido, por ejemplo, que me mencionen dos cantantes de la Sonora Ponseña, no van a saber..., carecen de background musical. Yo he estudiado esto, pero la mayoría de los exponentes de mi país lo hace por la pegada y no por el amor a la salsa”, argumentó.

“Todos quieren apoyarse en canciones que la gente ya tiene una noción, entonces ellos para allá y yo para acá”, sentenció.

“Realmente he tratado mucho tiempo para poder lograr una pegada por lo menos en la radio de este país, por defender el género, y lo hago tratando de seguir un camino particular, sin fusilar canciones. Hasta ahora todas mis canciones son de mi autoría, además me manejo en una línea para el bailador, cuando todos los salseros de aquí, sin excepción se van por el camino fácil, no arriesgan, con temas que ya han sido éxito en otros artistas”, criticó.