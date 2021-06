$!Los segmentos y artistas que estaban confirmados, pero se quedaron fuera de los Soberano

Artistas como el salsero Raulín Rosendo o el urbano Magic Juan (Exintegrante de Proyecto Uno) viajaron desde los Estados Unidos, y no pudieron presentarse en la gala. En el caso de Rosendo subiría por primera vez a este gran escenario junto a Yiyo Sarante, ambos en “Tiempo de salsa y son”.

Así se informó a través de una nota de prensa, el equipo de producción, donde se informó que “el público podrá apreciar este momento maravilloso de la premiación para el deleite de todos los seguidores de estos artistas y del género que representan, sin olvidar el ritmo y la energía que contagian dos de nuestros grandes artistas”.

Sin embargo, sólo se quedó en esta nota informativa, porque nunca se pasó este segmento. El artista pidió una explicación en un mensaje dirigido a los miembros de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

“Mi más sinceras disculpas y alto sentido de consideración a todos mis fanáticos que estuvieron esperando por mi tan anunciada actuación. Vine con todo el amor del mundo haciendo un sacrifico en medio de la pandemia para compartir un segmento con mi colega Yiyo Sarante en los premios soberano, pero todavía no he recibido la explicación del porqué no salió al aire nuestra participación”, se quejó Rosendo.