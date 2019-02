$!Luchy Vicioso cautivó al público con su voz inigualable

Pero la carrera de Luchy no solo brilló en el canto, sino también en la televisión. Con apenas once años ya protagonizaba el espacio “Los jueves de Luchy”, junto a María García Montés y Aída Lucía.

En el exterior

La intérprete de “No puedo”, “Tus ojos”, “Magia”, “Sígueme”, “Al nacer cada enero”, “No me abandones”, “Año nuevo”, cuenta con muchos éxitos que avalan su prolífica trayectoria.

Lo familiar

Niní Cáffaro, otro de los cercanos a Luchy, aseguró que tenía la voz más hermosa que había conocido. “De cualidades excepcionales desde que era niña. Tuve una amistad con ella de más de 60 años. No hay voces como la de ella”, dijo.

Fernando Casado no pudo hablar cuando fue contactado por reporteros de DL pues estaba muy afectado y compungido.

Reacciones

Rafael Solano

Compositor

“La conocí cuando tenía 9 años. Su tía Asunción me la llevó a donde vivía y allí me cantó ‘Sabor a mí’... Quedé maravillado y al día siguiente, la presenté en ‘La hora del moro’ convirtiéndose en una sensación. Es una gran pérdida. Yo la adoraba y ella me quería mucho”.